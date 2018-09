Männer wollen in Bordell - dann realisieren sie, wo sie wirklich gelandet sind

Freier suchen in Holzminden verzweifelt nach dem Bordell mit der Hausnummer 15a. Regelmäßig verfahren sich die Männer auf dem Weg dorthin. Unter der Irrfahrt leidet vor allem einer.

Holzminden – Es vergeht kaum ein Tag an dem Anwohner Christian Kauffmann keine Freier vor seiner Tür hat. Als sich in dem kleinen gelben Haus an der Kreuzung An den Teichen/Mühlenfeldstraße noch eine Kneipe befand, war die Welt für ihn noch in Ordnung. Inzwischen ist aus „Onkel Toms Hütte" aber ein Bordell geworden.

Bordell Holzminden: Freier verfahren sich regelmäßig

Männer die in Holzminden auf dem Weg ins Bordell mit der Hausnummer 15a sind, werden bitter enttäuscht. Hier befindet sich kein Bordell, sondern ein Privatgelände. Jeden Tag führt das Navigationsgerät die Freier hier her, weil sie beim Eintippen der Adresse einen Fehler machen. Sie vergessen bei der Hausnummer den Buchstaben "a" und landen vor der Villa von Christian Kauffmann.

Bordell nicht gefunden: Freier stehen beim Rechtsanwalt in Holzminden vor der Tür

Total genervt von den Freiern, öffnet Christian Kauffmann immer wieder seine Haustür. Er macht den Männern deutlich, dass sich das Bordell in Holzminden im gelben Nachbarhaus befindet und nicht in seiner Villa. Da der Anwohner Rechtsanwalt ist, geht er nun gegen das Bordell vor.

