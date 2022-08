Flucht vor hohen Heizkosten: Deutsches Paar spart beim Überwintern im Ausland

Um die hohen Heizkosten zu umgehen, wollen einige Deutsche im Ausland überwintern – wie hier auf Fuerteventura. © Rust/imago

Hohe Heizkosten und dennoch frieren? Vielen Deutschen reicht‘s. Energie-Urlauber wollen den Winter im Süden verbringen. Spart man damit wirklich Geld?

Berlin – Deutschland ist in der Gaskrise. Denn Putin dreht uns im wahrsten Sinne den Gashahn zu, es werden nur noch 20 Prozent durch Nord Stream 1 geliefert. Die Gasspeicher sind zwar zu 75 Prozent gefüllt – doch wir wissen nicht, wie viel nachgeliefert wird. Im schlimmsten Fall könnte es im Winter zum Gasnotstand kommen. Und das bedeutet: Wir müssen die Heizungen runterdrehen und kühler duschen, um hohe Energie- und Heizkosten zu sparen. Und trotzdem werden wir draufzahlen.

Manche Menschen haben darauf keine Lust – und fragen sich: Ist es günstiger, wegen der hohen Heizkosten im Ausland zu überwintern? Schließlich klingt die Idee gut: Und wegen des geplanten Home Office-Plans um Heizkosten für Arbeitgeber zu sparen, könnte man von überall aus arbeiten. Vorausgesetzt, das Land befindet sich in der gleichen oder ähnlichen Zeitzone. Wie die Kanaren, Balearen oder Türkei. Doch spart man damit wirklich Geld? Für wen lohnt es sich? Wir haben das mal durchgerechnet.

Hohe Heizkosten im Winter: Ist Überwintern im Ausland sogar günstiger?

Jetzt steht fest: Haushalte müssen ab dem 1. Oktober eine Gasumlage in Höhe von 2,419 Cent pro Kilowattstunde (kWh) zahlen. 200 bis 300 Euro mehr muss eine vierköpfige Familie an Mehrkosten für Gas berappen, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Experten schätzen, dass es viel mehr Geld sein könnte – bis zu 1000 Euro und mehr. Wie viele Mehrkosten ab Oktober durch die Gasumlage anfallen, lässt sich individuell berechnen.

Der Deutsche Mieterbund geht davon aus, dass etwa ein Drittel der Deutschen nicht in der Lage sein wird, die Heizkosten zu zahlen. Einige sehen in der Flucht die Lösung. Sie wollen im Ausland überwintern, um Gas zu sparen. Auch ein Wort gibt es für diese Menschen schon: Energie-Urlauber. Doch sparen diese wirklich Geld?

Flucht vor hohen Heizkosten: Paar aus Niedersachsen bleibt diesen Winter in Tunesien

Jana Schimke (CDU) warnt vor allem Rentner vor dem Überwintern im Ausland, um Heizkosten zu sparen – weil das noch teurer kommen würde. „Nur wenige Rentner dürften sich die Doppelbelastung aus laufender Miete in der Heimat und Auslandsaufenthalt tatsächlich leisten können, trotz staatlicher Subventionierung“, so ihre Einschätzung.

Doch das kommt darauf an, wie günstig man bucht. Lothar und Karin aus Celle in Niedersachsen haben Bild am Sonntag erzählt, dass sie 1800 Euro für acht Wochen Tunesien zahlen. In Celle lebt das Paar auf 68 Quadratmetern, zahlt 400 Euro Miete – und rechnet vor: „Laut unserem Vermieter könnten wir im Winter bei 600 statt 200 Euro Nebenkosten liegen. Dazu sparen wir durch das All-Inclusive-Angebot 300 Euro pro Woche an Lebensmitteln.“ In den Urlaub fahren und dennoch sparen? Kann also gelingen. Für die beiden steht fest: „Was wollen wir denn im kalten Deutschland? Die Heizung frisst uns dann das Geld weg.“

Hohe Heizkosten im Winter: Sparen kann, wer die Wohnung untervermietet

Wer seine Wohnung und sein Haus untervermietet, muss sich auch nicht um die Doppelbelastung sorgen. Im Gegenteil. Möblierte Wohnungen werden sogar teurer vermietet. Wem es gelingt, seine Wohnung an Geschäftsleute zu vermieten, die für einige Monate wegen eines Projekts in der Nähe sind, kann tatsächlich in ein warmes Land reisen, einige Monate dort bleiben – und Geld sparen. Die hohen Heizkosten übernehmen im Winter dann andere.

Der Staat sollte Langzeitreisen nach Mallorca, Tunesien oder in die Türkei sogar mit 500 Euro bezuschussen, fordert sogar Marija Linnhoff, Vorsitzende des Reisebüro-Verbands VUSR, in der Mallorca Zeitung. Klingt wie eine nette Idee. Doch die Reaktion der Politiker dazu war, gelinde gesagt, verhalten.

Sie wollen komplett auswandern? Dann bekommen Sie tatsächlich Geld: Sardinien zahlt Ihnen 15.000 Euro Prämie für Ihren Umzug auf die Insel – unter einigen Bedingungen.

Hohe Heizkosten im Winter: So viel kostet eine Übernachtung im Ausland pro Nacht

Sie wollen selbst zum Energie-Urlauber werden? Ob Sie damit wirklich Geld sparen, müssen Sie selbst durchrechnen. Wie schon erwähnt, können Sie neben der Miete einfach kalkulieren, wie viele Mehrkosten ab Oktober durch die Gasumlage für Sie anfallen werden.

Vergessen Sie auf keinen Fall, dass durch die Spritpreise auch die Preise für Lang-, Mittel- und Kurzstreckenflüge gestiegen sind. Sie müssen also nicht nur die Unterkunft berechnen, sondern auch den Flug dazu – und das Mietauto. Die Kosten für Mietautos sind 2022 kostspielig. Dazu kommt noch das Benzin...

Eine gute Möglichkeit: der Aufenthalt in einem All-Inklusive-Hotel, inbegriffen Anreise und Essen. Man spart sich dabei die Kosten für das Mietauto. Dafür kommt man zwar nicht weg, aber wird den ganzen Tag bekocht und bedient. Und die Lebensmittelkosten sind bereits inbegriffen. Welt.de hat ausgerechnet, dass ein Aufenthalt in der Türkei von Januar bis März 2023 mit mehr als 90 Nächten im Vier-Sterne-Resort inklusive Flug und All-inclusive-Verpflegung ab 2640 Euro kostet – das sind pro Tag weniger als 30 Euro Kosten für alles. Tunesien gibt es schon ab 20 Euro pro Tag.