Gasrechnung zu hoch: Was Verbraucher inmitten der Gaskrise nun machen können

Von: Carolin Gehrmann

Die Gaspreise gehen derzeit durch die Decke. Was man tun kann, wenn die hohe Gasrechnung ins Haus flattert und wie man sie überprüft.

Bremen – Die Kosten für Gas haben sich im Vergleich zum letzten Jahr vervielfacht. Seit dem Ukrainekrieg spielen die Preise auf dem Energiemarkt vollkommen verrückt. Dazu kommt noch die zusätzliche Belastung durch die Gasumlage. Viele Verbraucher fürchten sich daher schon vor den Briefen ihrer Gasanbieter oder Vermieter, in denen sie die neue Höhe ihres monatlichen Gasabschlags erfahren. Eine Kilowattstunde Gas kostet für Neukunden derzeit durchschnittlich 37,4 Cent, wie aus Daten des Vergleichsportals Verivox hervorgeht.

Gasrechnungen zu hoch: Abschlag kann trotz Gaskrise in Deutschland nicht so ohne weiteres erhöht werden

Bestandskunden zahlen zwar weniger, doch auch sie werden mehr bezahlen müssen. Viele Gasanbieter passen die monatlichen Abschlagszahlungen ihrer Bestandskunden trotz laufender Verträge nun an und schlagen beim Gas ordentlich Geld drauf. Ihr Argument lautet oft: Wegen der hohen Preise auf dem Gasmarkt wollen sie auf diesem Weg hohe Nachzahlungen für ihre Kunden im nächsten Jahr vermeiden. Teilweise wurde die Gasrechnung sogar verdoppelt.

Aber: Dürfen sie das überhaupt? Können Gasanbieter die Abschlagszahlung bei Bestandskunden einfach erhöhen, wie sie wollen? Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) sagt: Nein. Innerhalb eines Abrechnungszeitraums sei dies nicht so ohne weiteres zulässig. Auch die Begründung, dass die Beschaffungskosten für Gas für die Anbieter so immens gestiegen sind, ist für den vzbz nicht rechtens.

Hoher Abschlag beim Gas: Anbieter können gestiegene Gaskosten nicht so einfach an Bestandskunden weitergeben

Auf dessen Webseite heißt es bezüglich der Gasrechnung: „Wenn die Erhöhung von ‚monatlichen Zahlbeträgen‘ mit Steigerungen bei den Beschaffungskosten begründet wird, dann ist dies weder zulässig, geeignet noch nachvollziehbar. Kostensteigerungen sind nicht durch steigende Abschlags- oder Vorauszahlungen aufzufangen.“

Anbieter können erhebliche Kostensteigerungen zwar an ihre Kunden weitergeben. Das kann aber nur über eine offizielle Preiserhöhung zur Gasrechnung geschehen, welche in einem Sondervertrag vereinbart werden muss – dem der Kunde oder die Kundin zustimmen muss. Die Preiserhöhung kann nicht einseitig vom Anbieter und ohne Einverständnis der Kunden festgelegt werden.

Gasrechnung zu hoch – was tun? Hohe Abschläge beim Gaspreis nicht einfach hinnehmen

Solange man also nicht zugestimmt hat, gelten innerhalb des Abrechnungszeitraums die im Ursprungsvertrag festgelegten Preise. Bei einer Preiserhöhung haben Kunden außerdem immer ein Sonderkündigungsrecht. Dann muss man sich einen neuen Anbieter suchen oder fällt in die Grundversorgung, die sich nach dem niedrigsten Marktpreis richtet.

Von einem Wechsel des Anbieters raten Verbraucherschützer derzeit allerdings ab. „Ein Anbieterwechsel ist aktuell schwierig. Bei rechtmäßigen Preiserhöhungen sollte nicht übereilt gekündigt, sondern zunächst die Marktlage sondiert werden“, erklärt Julia Schröder, Expertin für Energiepreise von der Verbraucherzentrale Niedersachsen gegenüber dem NDR.

Widerspruch beim Gaspreis: Was zu tun ist, wenn die Gasrechnung zu hoch ist

Was bleibt Gaskunden denn dann noch, wenn sie die hohen Abschlagsforderungen nicht einfach hinnehmen möchten? Zunächst einmal ist wichtig zu wissen, dass sich der Gasabschlag aus rechtlicher Sicht am Vorjahresverbrauch orientieren muss. Sind die Abschlagszahlungen allerdings zu hoch, raten die Verbraucherzentralen, sich so schnell wie möglich mit dem Gasanbieter in Verbindung zu setzen und Widerspruch einzulegen.

Ein Widerspruch bei der Gasrechnung ist kein Kündigungsgrund – Gasversorger muss trotzdem liefern

Wichtig hierbei: Der Anbieter darf den Widerspruch bei einer zu hohen Gasrechnung nicht als Kündigung werten. Weisen Sie den Anbieter in dem Schreiben ausdrücklich darauf hin, dass es sich lediglich um einen Widerspruch handelt, nicht um eine Sonderkündigung. Der Anbieter ist aus rechtlicher Sicht dazu verpflichtet, genau zu begründen, warum sich die Abschläge so stark erhöht haben.

Erhöhung bekommen: Gasversorger muss genau begründen, warum Gasrechnung so hoch ist

Außerdem ist es ratsam, dem Versorger zu erklären, dass der Verbrauch ist Vorjahr ungewöhnlich hoch war und er in diesem Jahr niedriger sein wird. Zur Begründung kann man beispielsweise angeben, dass die Heizung ausgetauscht wurde, ein Kind ausgezogen ist, ein Angehöriger im vergangenen Winter gepflegt wurde oder Energiesparmaßnahmen umgesetzt wurden, wie der Focus berichtet.

Viele Menschen fürchten sich vor hohen Gasrechnungen. Was man tun kann. © IMAGO / U. J. Alexander

Der Gasanbieter ist auch bei einem Widerspruch verpflichtet, Sie zu beliefern. Wenn er den Widerspruch als Kündigung wertet oder Ihnen mit Lieferstopp droht, gilt auch hier: Schnellstmöglich Widerspruch einlegen – am besten per Einschreiben – und den Anbieter auf seine vertraglichen Pflichten hinweisen – und zwar zu den vereinbarten Konditionen aus dem Ursprungsvertrag.

Auch bei Lieferstopp nach dem Widerspruch gegen die Gasrechnung werden Sie weiter versorgt

Kommt der Anbieter seinen vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber nicht nach und stellt die Gaslieferungen ein, können sich laut vzbz Schadensersatzansprüche daraus ergeben. Als Schaden kann bereits gewertet werden, wenn Kunden durch den Lieferstopp ihres Anbieters Gas zu einem höheren Preis von einem anderen Versorger beziehen müssen. Dann ist der Anbieter zum Ausgleich der Differenz verpflichtet.

Wichtig ist hier zu wissen: Eine Versorgungslücke kann auch bei einem Lieferstopp durch Ihren Anbieter nicht entstehen. Stellt Ihr Anbieter die Lieferungen ein, fallen Sie automatisch in die Grundversorgung.

Gasrechnung zu hoch – was tun? Welche Hilfen es gibt

Im schlimmsten Fall, wenn die Widersprüche alle nichts gebracht haben, steht man als Kunde also dennoch vor hohen Rechnungen. In manchen Fällen kann man aber Zuschüsse vom Staat beantragen, Wohngeldempfänger zum Beispiel. Erwerbstätige, Rentnerinnen und Rentner und Studierende erhalten vorerst die Energiepauschale, um einen Teil der Mehrkosten abzufedern. Eine weitere Möglichkeit ist, mit dem Versorger oder Vermieter eine Stundung zu vereinbaren.

Geringverdienende können sich an das Jobcenter wenden, um Hilfe mit den hohen Energiekosten zu erhalten. Rentner können die Rentenversicherung kontaktieren.

Wie prüfe ich, ob der Abschlag auf meiner Gasrechnung zu hoch ist?

Doch wie lässt sich prüfen, ob der Abschlag auf der Gasrechnung zu hoch ist? Auf dem Schreiben mit der neuen Abschlagsforderung finden Sie den Preis pro Kilowattstunde. Damit können Sie Ihren ungefähren Jahresverbrauch berechnen. Der Abschlag ist generell ein Schätzwert, er muss sich aber am Vorjahresverbrauch orientieren. Mit der Jahresabrechnung wird der Abschlag angepasst. Die Höhe des Abschlags kann man folgendermaßen berechnen:

Die verbrauchten Kilowattstunden von der zurückliegenden Jahresabrechnung mit dem aktuellen Gaspreis pro Kilowattstunde multiplizieren, den jährlichen Grundpreis addieren und den Gesamtbetrag durch zwölf teilen. Als Richtwert gilt laut Focus, dass man auf diesen Betrag 20 Prozent aufschlägt. Man sollte unbedingt noch Miete und Lebensmittel bezahlen können. Nicht mehr zu heizen ist übrigens keine besonders gute Alternative, denn das kann gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Dennoch denkt ein Teil der Menschen Umfragen zufolge bereits darüber nach, weil sie die hohen Energiepreise als Belastung empfingen.

Gasrechnung zu hoch: Vermieter können die gestiegenen Gaskosten über den Abschlag an Mieter umleiten

Werden die Gaskosten an den Vermieter gezahlt, weil man eine Warmmiete vereinbart hat, so ist der Vermieter grundsätzlich berechtigt, die gestiegenen Gaskosten an die Mieter weiterzugeben und vorsorglich höhere Abschläge zu verlangen. Es kann daher sinnvoll sein, die Nebenkostenabschläge jetzt schon zu erhöhen, um hohe Nachzahlungen im nächsten Jahr zu vermeiden, wie die Bild-Zeitung schreibt.

Auch hier ist wahrscheinlich der beste Weg, mit dem Vermieter zu sprechen und eine Stundung der Kosten zu vereinbaren. Auf keinen Fall sollte man die Abschläge zu hoch ansetzen werden, rät der Focus. Denn die Abschlagszahlungen kommen einer Art Kredit gleich, da man in Vorleistung tritt. Im schlimmsten Fall geht der Gasversorger nämlich pleite und dann bekommt man von dem Geld nichts zurück.