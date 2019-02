Viktoria (18) vermisst: Verzweifelte Mutter hofft auf Hilfe – erster kleiner Sucherfolg

Hessen: Seit Tagen wird die 18-jährige Viktoria aus Hofgeismar vermisst. Die Mutter hat sich jetzt mit einem dramatischen Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt.

Hofgeismar - Seit Freitag, 15. Februar, wird die 18-jährige Viktoria S. aus Hofgeismar im Landkreis Kassel vermisst. Die Mutter wendet sich jetzt mit einem dramatischen Hilferuf an die Öffentlichkeit, denn sie hat den Kontakt zu ihrem Kind verloren. Über den Vermisstenfall berichtet extratipp.com*.

Vermisste bricht Kontakt zu ihrer Mutter ab – ihre Behinderung ist schuld

Am Freitag, 15. Februar, wurde Viktoria S. aus Hofgeismar in Hessen das letzte Mal zu Hause gesehen. Seither wird sie vermisst. Die 18-Jährige verließ am Freitagmorgen ihren Wohnort, kehrte am Abend aber nicht wie verabredet zurück. Da Viktoria eine leichte Behinderung hat, ist ihre Mutter der gesetzliche Vormund der jungen Frau. Da die Suche durch die Mutter keinen Erfolg brachte und der anfängliche Kontakt schließlich komplett abbrach, gab die Mutter eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf. Viktoria hat aufgrund ihrer Behinderung Schwierigkeiten, sich an Absprachen zu halten und verließ in der Vergangenheit bereits einige Male unbedacht für längere Zeit ihren Heimatort, schreibt die Polizei Hessen in ihrer Pressemitteilung.

Zeuge will die Vermisste in Göttingen gesehen haben

Die Mutter sucht fieberhaft nach ihrer Tochter aus Hofgeismar in Hessen und konnte dabei schon einen ersten kleinen Erfolg verzeichnen. Ein Zeuge will die 18-Jährige am Samstag, 23. Februar, gegen 6.50 Uhr in Göttingen im Bereich der Weender Landstraße gesehen haben. Daraus ergaben sich jedoch keine weiteren Hinweise auf den Verbleib von Viktoria, weshalb die Polizei nun die Bevölkerung um Hilfe bittet.

Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat die 18-jährige Viktoria aus Hofgeismar gesehen?

Viktoria S. ist 1,47 Meter groß, hat eine kräftige Statue, schulterlange dunkle Haare, die sie möglicherweise zu einem Zopf gebunden hat, grau-braune Augen sowie abrasierte und tätowierte Augenbrauen. Sie trug bei ihrem verschwinden einen khakifarbenen Anorak, eine schwarze Hose, graue Sneaker und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Wer den Ermittlern Hinweise auf den Aufenthaltsort von Viktoria aus Hofgeismar in Hessen geben kann, wird gebeten, sich unter der 0561-9100 zu melden.

+ Wer hat Viktoria aus Hofgeismar gesehen? © Polizeipräsidium Nordhessen

