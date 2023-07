Hitze-Welle rollt über Deutschland: DWD veröffentlicht Warnstufe Lila

Von: Karolin Schäfer, Victoria Krumbeck

Deutschland muss sich auf ein heißes Wochenende einstellen. In einigen Regionen sind fast 40 Grad möglich. Ein Überblick über die betroffenen Regionen.

Update von Sonntag, 9. Juli 2023, 14.05 Uhr: Deutschland kommt auch am Sonntag ins Schwitzen. Zwar wurden bislang noch keine Rekordtemperaturen festgestellt, der bundesweit höchste an einer DWD-Wetterstation gemessene Wert beträgt nach vorläufigen Daten aber bereits 35,7 Grad. Gemessen wurde das in Tönisvorst in Nordrhein-Westfalen.

Besonders heiß ist es auch in Duisburg-Baerl (NRW), Weilerswist (NRW), Saarbrücken-Burbach (Saarland), Kitzingen (Bayern) und Andernach (Rheinland-Pfalz) mit rund 35 Grad. Laut Deutschem Wetterdienst dürfte es sogar noch wärmer werden. Örtlich waren für Sonntag bis zu 38 Grad vorausgesagt, in Küstengebieten bis zu 27 Grad. In nördlichen Teilen Sachsens wurde die höchste Stufe für Waldbrandgefahr ausgerufen, in Berlin gibt es angesichts der Hitze ein erhöhtes Einsatzaufkommen.

Wetter am Sonntag: DWD warnt vor Hitze mit starker Wärmebelastung

In nahezu ganz Deutschland gilt Alarmstufe „Lila“. Das bedeutet: Der DWD warnt in vielen Regionen vor der Hitze mit einer starken Wärmebelastung. Im Süden Bayerns wird sogar vor erhöhter UV-Intensität gewarnt. Das könnte vor allem für ältere Menschen, Kinder und Personen mit Vorerkrankungen gefährlich werden. Der DWD rät, die Hitze zu meiden, ausreichend zu trinken sowie Wohnung und sich selbst kühl zu halten.

Alarmstufe „lila“ in Deutschland: Der DWD warnt vor Hitze und Unwetter. © Deutscher Wetterdienst

In Teilen Deutschlands könnte es am Nachmittag und Abend dann eine Abkühlung geben. Gemeldet sind im Westen des Landes Gewitter mit Unwettergefahr. Vor allem NRW und Teile Niedersachsens könnten von Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen getroffen werden.

Hitzesommer in Deutschland: Tropische Nächte und Unwetter möglich

Update von Samstag, 8. Juli 2023, 20.42 Uhr: Es bleibt heiß in Deutschland. Die Temperaturen kühlen sich in der Nacht zum Sonntag (9. Juli) nur wenig ab, vor allem im Westen des Landes dürften die Werte nicht unter 20 Grad sinken. Das meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend. In einem solchen Fall sprechen Meteorologen von einer tropischen Nacht.

In den meisten Regionen Deutschlands gibt es immerhin etwas Erholung von der Hitze – wenn auch nur kurz. Die Temperaturen sollen auf 11 bis 18 Grad herabfallen, vereinzelt sind im Westen und Südwesten sogar Gewitter möglich. Am Sonntag steht dann der womöglich heißeste Tag des Jahres an. Der DWD warnt vor „starker, teils extremer Wärmebelastung“. Die Temperaturen klettern auf 29 bis 38 Grad. Das bedeutet für viele zwar Eisdielen- und Badewetter, es kündigen sich aber auch schon neue Unwetter an. In der Südwesthälfte drohen laut DWD stellenweise Starkregen, kräftige Gewitter mit Hagel und schwere Sturmböen.

Über 30 Grad in Deutschland: DWD gibt landesweite Hitzewarnung bekannt

Update von Samstag, 8. Juli, 16.38 Uhr: Nachdem bereits am Mittag in zahlreichen Regionen Deutschlands die 30-Grad-Marke geknackt wurde, bleibt es weiter heiß. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für nahezu die gesamte Bundesrepublik vor Hitze. Besonders stark sei die Wärmebelastung im Westen und Südwesten des Landes (Stand: 16.36 Uhr). In Küstenregionen sowie im Süden Bayerns sind die etwas Temperaturen milder. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 28 und 35 Grad, stellenweise sogar mehr. Das könnte vor allem für ältere Menschen, Kinder sowie Personen mit Vorerkrankungen zur Gefahr werden. Der DWD rät daher, ausreichend zu trinken und die eigenen vier Wände nach Möglichkeit kühl zu halten.

Hitzesommer in Deutschland: 30-Grad-Marke vielerorts schon am Mittag geknackt

Update von Samstag, 8. Juli, 12.58 Uhr: Deutschland wird von einer Hitzewelle getroffen: Schon am Samstagmittag wurden an vielen Orten Temperaturen über 30 Grad gemessen. Zum Beispiel in Köln und Frankfurt am Main, wo das Thermometer um 12.30 Uhr bereits 32 Grad Celsius anzeigte.

Inzwischen gab das Bundesgesundheitsministerium eine Warnung hinsichtlich der Risiken hoher Temperaturen heraus. Insbesondere Personen mit gesundheitlichen Vorerkrankungen, ältere Menschen sowie Eltern mit kleinen Kindern sollten nach Angaben des Ministeriums die Gefahr durch die hohen Temperaturen nicht unterschätzen. Es wird dringend empfohlen, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Vor allem während der Mittagszeit und am frühen Nachmittag sollten körperliche Anstrengungen vermieden werden. Zusätzlich wird geraten, Sonnencreme zu verwenden und sich vorzugsweise im Schatten aufzuhalten.

Hitze am Wochenende: Hohe Temperaturen und Unwetter vor allem im Südwesten

Erstmeldung von Freitag, 7. Juli: Kassel – Am Freitag (7. Juli) wird Deutschland von einer Hitzewelle getroffen. Mit Anbruch des Wochenendes erwartet uns eine enorme Hitze mit Temperaturen von bis zu 39 Grad. Experten prognostizieren, dass der Sonntag (9. Juli) möglicherweise der heißeste Tag in diesem Sommer wird. Besonders der Südwesten Deutschlands wird nicht nur von der intensiven Hitze getroffen, es sollen sich dort und im Norden auch Unwetter ausbreiten. Vor kurzem erst zog das Sturmtief Poly über den Norden hinweg – zwei Menschen kamen ums Leben.

Am Freitag erwartet den Norden und Osten sommerliches Wetter mit Temperaturen zwischen 26 und 29 Grad. Laut dem Wetter-Experten Dominik Jung können die Temperaturen im Westen und Süden bereits über 30 Grad steigen. Der Deutsche Wetterdienst hat am Freitagvormittag eine Hitzewarnung für den Westen und Südwesten Deutschlands veröffentlicht – am Samstag soll es noch wärmer werden. Die Temperaturen werden in fast ganz Deutschland auf über 30 Grad klettern, während es an den Küsten etwa 27 Grad werden soll. Im Süden, beispielsweise in Bayern, und entlang des Rheins werden Temperaturen von 34 bis knapp 36 Grad erwartet.

Hitze-Wetter in Deutschland: Bis zu 39 Grad sind möglich

Im Westen und Südwesten soll die Luftfeuchtigkeit im Laufe des Tages ansteigen – am Abend drohen die ersten Hitzegewitter. Am Sonntag wird es in der westlichen Landeshälfte zusätzlich schwül. Temperaturen von 35 bis 37 Grad sind möglich. Nach Informationen von wetter.de besteht die Möglichkeit, dass die Temperaturen sogar die 39 Grad-Marke knacken können. Damit wäre der Sonntag potenziell der heißeste Tag des Jahres. Im Norden Deutschlands wird es dagegen nicht ganz so heiß: bis zu 31 Grad sind möglich. Im Osten und Süden steigen die Temperaturen auf bis zu 35 Grad, im Südwesten des Landes sind teilweise 36 bis 38 Grad möglich. Besonders heiß wird es am Sonntag in folgenden Städten:

Stadt Temperaturen Bremen um die 32 Grad Hamburg um die 32 Grad Kassel um die 33 Grad Koblenz um die 35 Grad Frankfurt am Main um die 34 Grad Mannheim um die 34 Grad Karlsruhe um die 34 Grad Magdeburg um die 34 Grad Erfurt um die 33 Grad Leipzig um die 33 Grad München um die 32 Grad Quelle: wetteronline.de (Stand 7. Juli)

Durch die Hitze können starke Gewitter in Deutschland auftreten

Jung warnt: „Auf die Hitze folgen Blitze.“ Am Sonntag müsse mit größeren und heftigeren Schauern und Gewittern gerechnet werden, die von Westen heranziehen. Allerdings seien diese „regional begrenzt“, fügte Jung hinzu. Dennoch könne laut dem Experten Sturmböen, Starkregen und Hagel auftreten. Zudem bestehe die Gefahr örtlicher Unwetter. Am Sonntag gilt ein erhöhtes Gewitterrisiko in folgenden Bundesländern:

Nordrhein-Westfalen (Warnstufe 2)

Rheinland-Pfalz (Warnstufe 2)

Saarland (Warnstufe 2)

Niedersachsen (Warnstufe 1-2)

Hessen (Warnstufe 1-2)

Baden-Württemberg (Warnstufe 1-2)

Bayern (Warnstufe 1)

Quelle: wetteronline.de (Stand 7. Juli)

Am Montag (10. Juli) soll es dann wieder leicht abkühlen. Im Norden sinken die Temperaturen auf 23 bis 26 Grad, begleitet von Schauern und Gewittern. Im Süden hält sich die Hitze dagegen hartnäckig. Hier sind wieder Temperaturen von etwa 29 bis 32 Grad möglich.

Hitze-Wochenende in Deutschland: Bei hohen Temperaturen lieber drin bleiben

Es ist ratsam, sich gut auf dieses heiße Wetter vorzubereiten. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist dabei sehr wichtig. Jung empfiehlt, sich bei hohen Temperaturen nicht im Freien aufzuhalten, sondern in kühlen Innenräumen. Es ist empfehlenswert, die Fenster geschlossen zu halten und Ventilatoren oder Klimaanlagen anzuschalten, um die Raumtemperatur niedrig zu halten.

Neben Deutschland sind auch Spanien und Italien von enormer Hitze betroffen. In einer spanischen Urlaubsregion droht deshalb sogar ein Wasserverbot. (vk/dpa)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Teresa Toth sorgfältig überprüft.