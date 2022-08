Hitze, Tropennächte, Trockenheit – Wetter-Prognose offenbart Endlos-Sommer

Von: Tobias Becker

Der Sommer scheint kein Ende zu nehmen. © Julian Stratenschulte/dpa

Die Wetter-Prognose für Baden-Württemberg treibt einem die Schweißperlen auf die Stirn. Lesen Sie hier, wie das Wetter bis in den September hinein werden soll:

Der Sommer 2022 hat es in sich: Hitzewellen, Trockenheit und tropische Nächte sorgen für ein Dürre-Problem und gleichzeitig Urlaubsfeeling mitten in Baden-Württemberg. Doch wie lange dauert der Super-Sommer 2022 noch an? Erste Prognosen, die bis in den September reichen, sagen weiterhin hohe Temperaturen voraus.

HEIDELBERG24 verrät, wie das Wetter im restlichen Sommer im Südwesten werden soll.

Schon im Juli gab es eine lange Hitzewelle, im August gleich zu Beginn eine zweite. Die heißeste Zeit im Jahr liegt laut Wetter-Experten immer um den Monatswechsel Juli auf August, also rund einen Monat nach dem längsten Tag des Jahres. (tobi)