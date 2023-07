Hitze-Horror am Flughafen: Passagiere kollabieren in Flieger, dürfen aber nicht aussteigen

Pilot machte irre Durchsage

Viele fächerten sich verzweifelt Luft zu. Manche mussten später von Rettungskräften versorgt werden.

Am Flughafen München schmorten Passagiere stundenlang in einer Tailwind-Maschine. Sie brachen teils zusammen, durften aber nicht aussteigen. In ihrer Verzweiflung alarmierten sie den Notruf.

München – Es sind schockierende Szenen, die sich am Sonntagvormittag am Münchner Flughafen abspielten. Passagiere saßen stundenlang in einer Maschine in der prallen Sonne fest. Fluggäste brachen zusammen, mussten sich übergeben – denn in der Maschine lief keine Klimaanlage! Rund drei Stunden mussten die Leute ausharren – dann erst durften sie nach draußen und wurden von Einsatzkräften versorgt.

Flughafen München: Nach einer Stunde klagen die Passagiere

Auch Vincent G. (18) saß in der Tailwind-Maschine. Diese sollte um 9.55 Uhr nach Antalya abheben. Die Tui hatte die Maschine gechartert, viele Passagiere hatten über den Reiseanbieter einen Trip nach Antalya oder Belek gebucht. Vincent wollte im Türkei-Urlaub sein Abitur feiern – aber es sollte erstmal anders kommen: „Wir durften gegen 10 Uhr in die Maschine – und dann tat sich gar nichts“, erzählt der Niederbayer.

+ Der Rettungsdienst versorgte dehydrierte Fluggäste. © Privat

Alle warteten – aber nur die Temperatur stieg. „Nach einer Stunde begannen sich die ersten über die Hitze zu beschweren“, so Vincent. „Besonders die Senioren und kleinen Kinder taten einem echt leid.“ Und für die sollte es noch Schlimmer kommen: Nach gut zwei Stunden brachen zwei ältere Herrschaften im Gang zusammen. „Sie waren völlig dehydriert und überhitzt“, erzählt ein weiterer Fluggast der tz.

Pilot in München macht irre Durchsage in Tailwind-Flugzeug

Dann beginnen sich erschöpfte Kinder zu übergeben. Und der Pilot? Der gibt weiter durch, „dass er nicht weiß, wann der Flieger starten kann“ Es gebe ein technisches Problem. Übrigens: Die Getränke im Flugzeug müssen die Wartenden bezahlen.

Doch es wird noch irrer: Als nach fast drei Stunden in dem stickigen Flieger, Leute rufen, sie wollen endlich raus – aussteigen, macht der Pilot eine unglaubliche Durchsage: „Tun Sie jetzt nichts Unüberlegtes!“, droht er den Fluggästen. Der tz liegt eine Aufzeichnung der Durchsage vor.

Passagiere sacken am Rollfeld am Airport München zusammen

Erst nach fast dreieinhalb Stunden dürfen die Passagiere das Flugzeug verlassen. Für einige zu spät: Sie sacken auf dem Rollfeld zusammen, müssen ärztlich versorgt werden.

+ Nach rund drei Stunden wurden die Passagiere befreit. © Privat

Wie kann so etwas am Münchner Airport passieren? Auf tz-Nachfrage erklärt ein Sprecher: Der Flieger konnte wegen technischer Probleme nicht abheben – näheres sei zunächst nicht bekannt gewesen. Von den schlimmen Zuständen in der Maschine habe der Flughafen erst gegen 12.30 Uhr erfahren. „Passagiere hatten unter anderem den Notruf gewählt“, so der Sprecher.

Nach Hitze-Horror: Reiseveranstalter Tui sagt, man sei nicht zuständig

Nach dem Alarm habe das Airport-Team schnell eine Treppe organisiert, über die die Passagiere entkommen konnten. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst eilten herbei. Danach wurden die Menschen in den kühlen Terminal gebracht und bekamen zu Trinken und zu Essen. Immerhin: Niemand musste in eine Klinik gebracht werden, so der Flughafen-Sprecher.

Wie erwähnt: Urlauber Vincent hatte den Flug über den Reiseveranstalter Tui gebucht, als Teil einer Pauschalreise. Er war einer von mehreren Tui-Urlaubern in der Maschine – Tui sei aber nicht für die Durchführung des Flugs zuständig, erklärt ein Unternehmenssprecher. Die Verantwortung für den Flug trage die Fluggesellschaft – also Tailwind. Echt jetzt?

Übrigens: Der Flieger hob am späten Nachmittag ab...

