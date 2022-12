„Historisches Tief“ – Rekordjahr in puncto Unpünktlichkeit für die Bahn

Von: Fabian Pieper

Nur zwei Drittel aller Fernverkehrszüge der Bahn waren im vergangenen Jahr pünktlich. © Roberto Pfeil/dpa

Nur zwei von drei Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn waren im ablaufenden Jahr pünktlich. Das hat Konsequenzen für den Vorstand.

Berlin – Dass nicht jeder Zug der Deutschen Bahn pünktlich am Zielort ankommt oder den Abreiseort verlässt, dürfte verständlich sein. Dass allerdings jeder dritte Fernverkehrszug im Jahr 2022 nicht pünktlich gewesen ist, damit hatte selbst der Konzern nicht gerechnet. Denn damit ist das ursprünglich angepeilte Ziel mit einer Pünktlichkeitsquote von 80 Prozent deutlich verfehlt worden.

Nur 65,5 Prozent betrug die Pünktlichkeit der Fernverkehrszüge der Bahn zwischen Januar und November 2022. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Besonders in den Sommermonaten Juli und August brauchten Reisende demnach viel Geduld; dort waren nicht einmal 60 Prozent der Fernverkehrszüge pünktlich.

Unpünktliche Fernzüge bei der Bahn: Politik spricht von einem „historischen Tief“

Thomas Bareiß (CDU), verkehrspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, wurde gegenüber der Rheinischen Post deutlich: „Die Pünktlichkeitsquoten der Bahn haben ein historisches Tief erreicht.“ Die Zeitung zitiert zudem aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Unionsfraktion. In manchen Regionen habe die Pünktlichkeitsquote zeitweise sogar weniger als 50 Prozent betragen – laut Regierung ist diese Entwicklung „nicht zufriedenstellend“.

Besonders der Westen des Landes und die Sommermonate hatten mit unpünktlichen Fernverkehrszügen zu kämpfen; ein Zug gilt bei der Deutschen Bahn dann als pünktlich, wenn er sich weniger als sechs Minuten verspätet.

Baustellen, hohe Auslastung, Sabotage sind die Gründe für Verspätungen bei der Bahn

Als Gründe für die Bilanz der Bahn nannte ein Unternehmenssprecher mehrere Anhaltspunkte: „Die sehr hohe Auslastung des Netzes und intensive Bautätigkeit kombiniert mit externen Störfaktoren – wie die Sabotage von Infrastruktur und die mehrwöchige Sperrung einer Hauptmagistrale des Schienenverkehrs – haben in diesem Herbst die Pünktlichkeit deutlich nach unten gezogen“, so der Sprecher. Teile des Netzes sollen ab 2024 unter Vollsperrungen aufwendig saniert werden.

Hinzu kommen Ereignisse wie die Kollision zweier Güterzüge bei Gifhorn im November, die eine wochenlange Streckensperrung zwischen Berlin und Hannover nach sich gezogen hatte. Deshalb dürfte mit einer Verbesserung der Situation im noch nicht ausgewerteten Monat Dezember nicht zu rechnen sein – zumal jetzt ein chaotisches Reise-Wochenende ansteht.

Bahn-Vorstand setzt sich ambitionierte Ziele und koppelt sie ans eigene Gehalt

Im kommenden Jahr hat sich die Deutsche Bahn ein Ziel von „deutlich über 70 Prozent“ gesetzt, hatte Bahnchef Richard Lutz Anfang Dezember erklärt. Einem Bericht von The Pioneer zufolge reagiert der Konzern auf die Situation: So sollen die Bonuszahlungen an den Vorstand erst ab einer Pünktlichkeitsquote der Fernverkehrszüge von mindestens 75 Prozent ausgezahlt werden. Lutz kassiert im kommenden Jahr allerdings eine Gehaltserhöhung.

Im Gegensatz zum Fernverkehr liegt die Pünktlichkeitsquote von Zügen im Nahverkehr laut Rheinischer Post bei mehr als 90 Prozent. In anderen Ländern sind Züge zudem zum Teil deutlich pünktlicher als hierzulande.