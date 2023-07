„Historische Sturm-Katastrophe“ – extreme Orkanböen und Gefahr für die Straßen- und Schieneninfrastruktur drohen

Von: Sebastian Peters

Orkanböen und heftiger Wind. Wer am Mittwoch vor die Tür muss, sollte sich gut festhalten. Mehrere Wetterexperten und der DWD warnen vor extremen Wind.

Niedersachsen – Was rollt da auf Norddeutschland zu? Die Wetterexperten überschlagen sich am Dienstag nahezu mit Vorrausmeldungen und Warnungen vor starken Sturmböen hin zu orkanartigen Wetter. Für Mittwoch sollen an der Nordessküste/Inseln, der Deutschen Bucht bis zur Ostsee sogar mit Orkanböen von 160 km/h möglich sein.

Unwetter und Orkanböen in Hamburg und Niedersachsen – starker Wind befürchtet

„Schwerer Sturm (10 Bft) mit extremen Orkanböen > 160 Km/h aus West-/Nordwest, wäre selbst für Winter heftig, im Sommer eine historische Sturm-Katastrophe“, so ein Wetterexperte bei Twitter (@Sturmwetter1703).

Durch die schweren Sturmböen könnten am Mittwoch Äste abbrechen und Bäume umstürzen. Auch blockierte Straßen und Bahnstrecken seien möglich, es kann zu Zug-Ausfällen kommen. „Bitte die Wetter- und Unwetterwarnungen morgen gut im Blick behalten“, rät Wetterexperte Dominik Jung vonwetter.net.

Wetter-Warnung: „Es kann zu Schäden an Bäumen und somit zu Behinderungen an der Straßen- und Schieneninfrastruktur kommen.“

Auch wenn die starken Orkanböen möglicherweise „nur“ an den Küsten und den Inseln spürbar werden, so sind auch niedrige Windgeschwindigkeiten für Niedersachsen und Hamburg gefährlich.

Am Mittwochvormittag, so der Deutsche Wetterdienst, nimmt der Wind rasch zu. Die ersten Windböen werden aus Südost bis Süd an der Küste erwartet. Anschließend soll der Wind zum Mittag aus Südwest- bis West kommen. Dann aber mit verbreiteten Sturmböen mit Geschwindigkeiten um die 95 km/h. „Das klingt erstmal vielleicht nicht sonderlich dramatisch, allerdings sind die Bäume allesamt dicht belaubt“, so Jung. Entwurzelungen drohen.

Die Wetterexperten warnen bereits am Dienstag vor dem starken Wind am Mittwoch (Symbolfoto) © IMAGO / Hanno Bode

An der Küste drohen sogar Orkanböen von Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h. Zum Abend hin soll der Wind allerdings langsam nachlassen. „Es kann zu Schäden an Bäumen und somit zu Behinderungen an der Straßen- und Schieneninfrastruktur kommen“, Sabine Krueger, Dipl. Metrologin beim Deutschen Wetterdienst.