Aufregung über ausgesetzte Hündin: „Hoffentlich findet man diesen herzlosen Menschen“

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

Eine ausgesetzte Hündin bewegt die Menschen. Ein Post mit einem Suchaufruf des Tierheims Limburg wird tausendfach geteilt und löst eine Diskussion aus.

Limburg – Das Tierheim Limburg hat am Samstag (15. Juli) auf Facebook einen Beitrag über eine Hündin veröffentlicht, die angebunden am Limburger Hauptbahnhof (Landkreis Limburg-Weilburg) aufgefunden worden sei: „Wer kann Angaben zu dieser Hündin machen?“, heißt es in dem Beitrag.

Neben der Hündin habe eine Tüte des Discounters Netto gelegen, die mit Hundespielzeug gefüllt gewesen sei. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Hündin trächtig sei. Die Mitarbeiter des Tierheims würden sie Mango nennen.

„Wer kann Angaben zu dieser Hündin machen?“, fragt das Tierheim Limburg auf Facebook. © Tierheim Limburg

Tierheim Limburg: Ausgesetzte Hündin am Hauptbahnhof gefunden

Der Beitrag stieß auf Facebook auf große Resonanz. Mit rund 70 Kommentaren und über 1.000 Shares zeigt er, dass das Schicksal der Hündin viele Menschen bewegt. Die Reaktionen der Nutzer reichen von Empörung über Mitgefühl bis hin zu Verständnis.

Eine Userin kommentierte: „Der Besitzer hatte diesen tollen Hund nicht verdient, neues Leben wartet, hoffentlich findet man diesen herzlosen Menschen“. Eine andere Userin fügte hinzu: „Unglaublich! Ich hoffe, jemand erkennt sie zwar, aber nicht, dass sie zu diesem ... zurückkommt“

Tierheim Limburg Im Staffeler Wald, 65556 Limburg, (06432) 801455, tierheim-limburg@t-online.de, tierheim-limburg.de

Tierheim Limburg: Menschen teilen und diskutieren Mangos Schicksal

Es gab aber auch Nutzer, die versuchten, das Geschehene aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Eine Nutzerin kommentierte: „So traurig das auch ist ... aber das wird künftig noch öfter passieren bei den gestiegenen Futter- und vor allem Tierarztkosten. Wenn der Hund in einem guten Pflegezustand ist, ging es ihm bis dahin auch gut. Vielleicht ist es den Besitzern auch nicht leicht gefallen und man hat sich so ein besseres Zuhause für den Hund erhofft ... geurteilt ist immer schnell ...“

Diese Reaktionen zeigen, dass das Thema Tierschutz die Menschen bewegt und Diskussionen auslöst. In jedem Fall bleibt zu hoffen, dass die Hündin Mango bald ein neues, liebevolles Zuhause findet. (cas)