Wetterau: Polizei findet Boot im Wald - und hat sofort einen Verdacht

Ein Spaziergänger hat im Wald ein Boot gefunden. Als er die Polizei ruft, erfährt er den schockierenden Grund.

Neu-Anspach - Ein Spaziergänger hat am Sonntag (17. Februar) eine merkwürdige Entdeckung im Wald gemacht. Fernab von jeglichen Wasserstraßen stand ein Boot mitsamt Anhänger in einem Waldstück nahe Neu-Anspach (Hessen). Als er die Polizei ruft, erfährt der Spaziergänger den Grund. Über den Vorfall berichtet extratipp.com *.

Spaziergänger findet Boot im Wald: Polizei erfährt schnell den Grund

Sonntagvormittag in einem Waldstück bei Neu-Anspach. Ein Spaziergänger macht im Wald eine merkwürdige Entdeckung. Dort steht ein Boot mitsamt Anhänger. Da sich das Boot weit weg von jeglichen Wasserstraßen befindet ruft er die Polizei.

+ Was macht dieses Boot im Wald? © Polizeipräsidium Mittelhessen

Die Beamten überprüfen daraufhin den Fund und müssen feststellen, dass das Boot geklaut wurde. Der rechtmäßige Besitzer hatte gerade Anzeige bei der Polizei wegen Diebstahls erstattet. Er stellte den Anhänger mitsamt dem Boot am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz der Sporthalle in Ober-Rosbach ab. Sonntagmorgen war das Boot weg, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Besitzer will Boot abholen – doch etwas wichtiges fehlt

Über die Nachricht, dass sein Boot aufgetaucht ist, freut sich der Besitzer natürlich. Doch als er das Boot abholen will, stellt er fest, dass etwas wichtiges fehlt: der Motor. Den haben die Diebe abmontiert und mitgenommen. Den Rest haben sie dann einfach im Wald stehen lassen. Der Außenbordmotor der Marke Mercury hat einen Wert von etwa 1000 Euro. Den muss der Besitzer des Bootes jetzt ersetzen.

In Frankfurt hat eine Putzfrau in einer ICE-Toilette eine schockierende Entdeckung gemacht. Der Zug musste daraufhin sofort evakuiert werden. extratipp.com* berichtet über den Vorfall.

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.