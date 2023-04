Pollenflug im Frühling: Das hilft gegen Heuschnupfen

Von Gräsern und Birke stammen Pollen, auf die besonders viele Menschen reagieren. © Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Die Sonnenstrahlen des Frühlings genießen, ganz ohne tränende Augen und pausenloses Niesen: Wer Heuschnupfen hat, der wünscht sich das sehnlich. Was können Pollenallergiker selbst dafür tun?

Fulda - Bei einer Allergie empfehlen Ratgeber normalerweise: dem Auslöser aus dem Weg gehen. Was bei Erdnüssen oder Nickel einigermaßen klappen mag, ist bei Pollen unmöglich. Denn der feine Blütenstaub wird kilometerweit durch die Luft getragen, bleibt in Stoff und Haaren hängen, ist überall. „Selbst wenn Sie sich im Keller einschließen, würden wahrscheinlich noch kleine Pollen durch die Fensterritzen hineinfliegen“, sagt Prof. Regina Fölster-Holst. Sie ist Oberärztin der Dermatologie am Campus Kiel des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein.

Und eine Pollenallergie kann die Freude am Frühling ordentlich trüben. Die Nase läuft, die Augen tränen, die Haut juckt. All das passiert, weil der Körper die Pollen als Gefahr deutet. „Das Immunsystem hängt an der Decke, es ist viel zu aktiv“, sagt Regina Fölster-Holst.