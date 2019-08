Mann will Wespennest mit Bunsenbrenner beseitigen – das geht gehörig schief

Im Odenwald hat ein Mann versucht, ein Wespennest auf eigene Faust zu beseitigen. Mit den Folgen hatte er nicht gerechnet.

Oberzent – Ein Mann hat auf ungewöhnliche Art und Weise versucht, ein Wespennest zu beseitigen. Die Tiere hatten ihr Nest in einem stillgelegten Kamin auf einem Bauernhof eingenistet. Das passte dem Mann offenbar nicht – er griff zum Bunsenbrenner.

Odenwald: Mann kämpft gegen Wespen - Kamin fängt Feuer

Ein bisschen zündeln, weg sind die Wespen. So ähnlich musste der Gedankengang des Mannes gewesen sein – er rechnete jedoch nicht mit der Trockenheit des stillgelegten Kamins. Statt des Nestes setzte er brennbare Partikelreste in Brand, woraufhin der Kamin anfing zu kokeln.

Oberzent: Feuerwehr rückt an

Die Feuerwehren staunten nicht schlecht, als sie mit starker Besetzung anrückten, um die brennende Kaminverkleidung zu löschen. Es entstand ein geringer Schaden an dem Kamin.

Das Wespennest wurde wahrscheinlich bei den Löscharbeiten zerstört. Nun wird überprüft, ob der Mann das Wespennest selbstständig beseitigen durfte. Für ein solches Vorhaben wird grundsätzlich professionelle Hilfe empfohlen.

