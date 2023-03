Preissteigerung durch Inflation: Lebensmittel-Studie zeigt verändertes Kaufverhalten

Aufgrund der Preissteigerungen durch die Inflation passen viele Deutsche ihr Kaufverhalten an, und das nicht zuletzt bei Lebensmitteln. (Symbolbild) © Alberto Ortega/EUROPA PRESS/dpa/Archivbild

Aufgrund der Preissteigerungen durch die Inflation passen viele Deutsche ihr Kaufverhalten an, und das nicht zuletzt bei Lebensmitteln. Wie eine Tegut-Umfrage ergeben hat, spart jeder Zweite beim Einkauf im Supermarkt.

Fulda - Die Inflation und die dadurch gestiegenen Preise zwingen viele Menschen in Deutschland zum Sparen. Auch Lebensmittelhändler spüren das. Fast 80 Prozent der Deutschen haben ihr Einkaufsverhalten in Bezug auf Lebensmittel bewusst verändert. Das berichtet das Unternehmen Tegut in einer Pressemitteilung. Der Lebensmitteleinzelhändler aus Fulda hat eine Umfrage zum Verbraucherhalten im Jahr 2023 angestellt.

fuldaerzeitung.de berichtet über die Tegut-Studie und dem Kaufverhalten der Kunden

Ein Großteil der Befragten der Verbraucherstudie von Tegut reduziert seine Ausgaben am ehesten in den Bereichen Restaurantbesuche (74 Prozent). Ähnliches berichten auch Gastronomen in Osthessen. Sie sehen ihre Branche im Wandel. Auch bei Urlaub (56 Prozent) oder Kleidung (57 Prozent) wird gespart - kurz gefolgt von Lebensmitteln (52 Prozent).