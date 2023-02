Neuer Einsatzrekord für Rettungshubschrauber: „Christoph 28“ hatte 2022 so viele Einsätze wie noch nie

Die ADAC-Luftrettung gibt die Zahlen für das Jahr 2022 bekannt: Rettungshubschrauber „Christoph 28“ aus Fulda hatte demnach so viele Einsätze wie noch nie und war in ganz Hessen im Einsatz. (Symbolbild) © dpa / Fabian Sommer (Symbolbild)

Fulda - Aus der aktuellen Einsatzstatistik der gemeinnützigen ADAC-Luftrettung geht hervor, dass die Crews des Helikopters „Christoph 28“ aus Fulda im Jahr 2022 zu 1487 (2021: 1258) Einsätzen geflogen sind. Das ist eine Steigerung von über 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr – und stellt zugleich einen Einsatzrekord in der Geschichte des Helikopters dar.

fuldaerzeitung.de berichtet über die Einsatzstatistik des Rettungshubschraubers

In vielen Regionen ist der Rettungshubschrauber bei einem Notfall häufig das effektivste Rettungsmittel, um Patienten zeitnah notfallmedizinisch zu versorgen – und sie schnell und sicher in die nächste aufnahmebereite Klinik zu transportieren, berichtet der ADAC. „Christoph 28“ ist am Klinikum Fulda stationiert und wird dort seit April 1984 von der ADAC-Luftrettung betrieben.“