Hertener Bürger planen Demo gegen AfD-Veranstaltung mit Stephan Brandner

Er ist aktuell der umstrittenste AfD-Politiker hinter Björn Höcke. Am Samstag wird Stephan Brandner in seiner Heimatstadt Herten erwartet. Jetzt formiert sich kreativer Protest.

Herten - Die Ankündigung eines "Bürgerdialogs" der AfD mit Stephan Brandner am Samstag (16.11.) im Parkrestaurant Katzenbusch hat dazu geführt, dass jetzt das Hertener Bündnis für Demokratie und Menschenrechte aktiv wird und eine Demonstration plant. Das Bündnis ist ein loser Zusammenschluss aus Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, Parteien sowie diversen anderen Institutionen und Bürgern.

Wie 24VEST.de* berichtet, ist eine kreative und friedliche "Udo-Demo" in Herten gegen AfD-Veranstaltung mit Stephan Brandner geplant, also eine Art Solidaritätsaktion für Udo Lindenberg, der von AfD-Mann Stephan Brandner verbal angegriffen worden war. Die Veranstaltung soll am Samstag ab 15 Uhr in der Nähe des Parkrestaurants Katzenbusch in Herten stattfinden.

Brandner nennt Höcke einen "Freund"

Brandner (53) – in Herten geboren, Abitur am Städtischen Gymnasium, damals Mitglied der Jungen Union – lebt heute in Gera, zog 2017 als Spitzenkandidat der von Björn Höcke geführten AfD Thüringen in den Bundestag ein. Der Rechtsanwalt nennt Höcke einen "Freund" und ist ohne Zweifel seiner rechtsnationalen AfD-Gruppierung "Flügel" zuzuordnen. Er wurde wegen seiner umstrittenen Äußerungen kürzlich als Vorsitzender des Rechtsausschusses im Bundestag abgewählt.

BMH

*24VEST.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.