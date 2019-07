Neuer Fall -Vergewaltigung durch Jugendliche? Mädchen (14) in Büschen zurückgelassen  

Ein 14-jähriges Mädchen wurde offenbar bereits im Mai Opfer einer Vergewaltigung. Die beiden 13- und 14-jährigen Jungen leugnen die Tat.

Herne - Wie in die Bild berichtet, wurde ein 14-jähriges Mädchen wurde Opfer einer Vergewaltigung in Herne in Nordrhein-Westfalen und zwar bereits am 13. Mai, wie jetzt erst bekannt wurde. Die beiden mutmaßlichen Täter sollen demnach 13 und 14 Jahre alt sein und keine Reue zeigen. Einer von ihnen geht mit dem Mädchen in eine Klasse, so die Bild.

Wurde 14-Jährige das Opfer einer Vergewaltigung? Zeugin bestätigt Missbrauch

Wie das Blatt berichtet gingen die beiden Jungen zunächst mit zwei gleichaltrigen Mädchen in einen Park. Zuvor kauften die beiden Teenager eine Flasche Wodka und Red Bull. Anschließend forderten die Jungen die Mädchen auf, von dem Alkohol zu trinken. Während die beiden Teenager das 14-jährige Mädchen festhielten und ihr den Wodka einflößten, lief das 13 Jahre alte Mädchen verängstigt weg. Wie Bild jedoch wissen will, konnte das Mädchen im Weglaufen noch sehen, wie der ältere mutmaßliche Täter sich an ihrer Freundin sexuell verging.

Dann soll auch der jüngere der beiden Teenager, laut Bild, die 14-Jährige missbraucht haben. Danach ließen die mutmaßlichen Täter das betrunkene Mädchen in den Büschen liegen. Wie die Polizei gegenüber Bild erklärt, sei dies eine lebensbedrohliche Situation für das Mädchen gewesen. Das Mädchen konnte sich offenbar noch zu einer nahen Trambahn-Haltestelle schleppen, ein Notarzt brachte sie dann ins Krankenhaus. Dort wurde festgestellt: die 14-Jährige hatte über drei Promille im Blut.

Vergewaltigung in Herne? Nun ermittelt die Polizei

Die beiden mutmaßlichen Täter waren für das Mädchen jedoch keine Unbekannten. Der jüngere der beiden geht offenbar mit dem Opfer in eine Klasse. Obwohl auch die Freundin des Mädchens den Missbrauch bestätigte und der 14-Jährige bereits polizeibekannt sei, leugnen die beiden Jungen die Tat noch immer. Die Polizei ermittelt nun gegen den älteren der Teenager wegen Körperverletzung und Vergewaltigung. Der 13-Jährige gilt jedoch als strafunmündig. Beide wurden mittlerweile von der Schule suspendiert. Ob die Täter die Tat auch filmten, wird nun von der Polizei geprüft.

