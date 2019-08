Kobra weiter verschwunden - Drama um Giftschlange alarmiert auch Politiker

Fachfirma kommt am Mittwoch

Schlangenexperte Roland Byner stellt eine Kiste vor der Haustür des betroffenen Mehrfamilienhauses in Herne ab.

Die gefährliche Kobra, die in Herne aus einer Privatwohnung entwischt ist, wurde noch nicht gefunden. Am Mittwoch rückt eine Fachfirma an. Politiker fordern ein Verbot von giftigen Tieren in Privatwohnungen.