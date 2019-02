Drei Verletzte nach schwerem Kreuzungs-Crash in Herford

Eine 15-Jährige aus Herford musste nach der heftigen Kollision aus dem Unfallwrack geschnitten werden. Die Jugendliche erlitt Verletzungen am Rücken. Ein 19-Jähriger wurden ebenfalls schwer verletzt.

Update 10.52 Uhr. Die Kreuzung Kastanienallee/Stadtholzstraße in Herford ist nach einem schweren Verkehrsunfall wieder für den Verkehr freigegeben worden. Hier waren am Mittwochabend zwei Autos kollidiert. Ein 29-Jähriger wollte abbiegen. Dabei übersah der Fahrer einen BMW. Er nahm dem 19-Jährigen, der hinter dem Steuer des Wagens saß die Vorfahrt. Bei dem heftigen Zusammenstoß verletzten sich zwei Personen schwer. Über den aktuellen Gesundheitszustand gibt es derzeit keine Informationen.

Feuerwehr Herford führt Crashrettung durch

Erstmeldung: 21. Februar. Die Einsatzkräfte jetzt bekannt gaben, ereignete sich das Unglück am Mittwochabend. An der Kreuzung Kastanienallee/Stadtholzstraße in Herford waren zwei Wagen mit hoher Geschwindigkeit zusammengekracht. Bei dem Unfall wurden drei Menschen verletzt. Eine Jugendliche (15) sowie ein 19-Jähriger, die in einem BMW saßen, erlitten schwere Verletzungen, wie *owl24.de berichtet.

Gegen 20.45 Uhr wurde die Feuerwehr Herford alarmiert. Eine 15-Jährige musste aus dem Unfallwagen befreit werden. Da sie über starke Rückenschmerzen klagte, entschieden sich die Einsatzkräfte für eine Patientenschonende Rettung. Die Retter entfernten die B-Säule des Wracks.

Die Jugendliche und der Mann (19) mussten in ein Krankenhaus nach Herford gebracht werden. In der Klinik wurden sie stationär aufgenommen. Nach Angaben der Polizei blieb der Unfallverursacher unverletzt.

Vollsperrung nach Unfall in Herford

Nach dem Zusammenstoß sperrte die Feuerwehr Herford den Unglücksort weiträumig ab. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort:

Zwei Rettungswagen

Zwei Notärzte

Hauptamtlichen Wache aus Herford

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Wagen mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei Herford noch nicht beziffern.

