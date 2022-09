Herbst oder doch nochmal Sommer – was bringt das Wetter die kommenden Tage?

Von: Tobias Becker

Kommt der Herbst jetzt endgültig nach Baden-Württemberg? © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Das Wetter schlägt langsam um, die Temperaturen sinken. Lesen Sie hier, ob der Herbst nun endgültig da ist oder der Sommer nochmal zurückkehrt:

Das Wetter hat in diesem Jahr schon so einige Vorhersagen platzen lassen. Nun scheint es aber, einen wirklichen Umschwung zu geben. Die Temperaturen sinken, der Regen kommt in Baden-Württemberg. Es stellt sich nur die Frage: Bleibt der Herbst jetzt mit voller Wucht da?

HEIDELBERG24 verrät, ob der Herbst jetzt endgültig da ist oder der Sommer nochmal zurückkehrt.

Erste Herbstprognosen haben bereits gezeigt, dass es in diesem Jahr vermutlich etwas zu warm wird im Vergleich zum langjährigen Mittel. (tobi)