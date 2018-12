Auf Flucht vor Polizei: 18-Jähriger fährt Mutter tot - Staatsanwaltschaft prüft Haftbefehl

Auf der Flucht vor der Polizei fuhr ein 18-Jähriger in Heppenheim eine Frau auf einem Parkplatz tot. Der zehnjährige Sohn der Frau saß ebenfalls im Wagen. Der Flüchtige hatte wohl keinen Führerschein.

Update 31. Dezember 2018, 9.05 Uhr: Die Staatsanwaltschaft prüft einen Haftbefehl gegen den 18 Jahren alten Fahrer, der am Sonntagabend eine Frau auf einem Parkplatz in Hessen tot gefahren hat. Das berichtet heidelberg24.de*.

Update 31. Dezember 2018, 8.22 Uhr: Ein 18-Jähriger rammte auf der Flucht vor der Polizei auf einem Parkplatz das Auto einer Frau. Sie wurde schwer verletzt und verstarb später im Krankenhaus. Ebenfalls im Auto saß ihr zehn Jahre alter Sohn. Doch anders als zunächst angenommen, wurde er nur leicht verletzt und konnte wie sein Vater, der wegen eines Schocks behandelt worden war, das Krankenhaus später wieder verlassen.

Horror-Unfall auf Flucht vor der Polizei: 18-Jähriger fährt Mutter auf Parkplatz tot

Heppenheim - Auf der Flucht vor der Autobahnpolizei hat ein 18-Jähriger auf einem Parkplatz in Hessen mit seinem Auto eine Frau totgefahren und deren Sohn schwer verletzt. Auch der Unfallfahrer selbst erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Polizisten wollten den jungen Fahrer am Sonntagabend auf der Autobahn 5 kontrollieren - doch der 18-Jährige missachtete die Signale und raste davon.

Auf Flucht vor der Polizei: 18-Jähriger hatte keinen Führerschein

Schließlich fuhr er bei Heppenheim auf einen Parkplatz und rammte dort ein geparktes Auto, welches durch die Wucht auf einen weiteren Wagen geschoben wurde. In dem gerammten Auto saßen eine 39-jährige Frau aus Düsseldorf und ihr zehn Jahre alter Sohn - der Vater war kurz zur Toilette gegangen. Die Mutter starb wenig später im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Der Junge wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Wie sich herausstellte hatte der 18-Jährige keinen Führerschein, die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an.

