In Heppenheim hat eine Passantin laute Schreie gehört und sofort die Polizei verständigt. Als die Beamten eintrafen, staunten sie nicht schlecht.

Heppenheim - Grausige Hilfeschreie haben am Samstagmorgen (13. Juli) eine Passantin in der Dr.-Heinrich-Winter-Straße aufgeschreckt, die umgehend die Polizei alarmierte. Die schockierte Frau erzählte den herbeigeeilten Beamten, dass sie den Eindruck habe, dass jemand in der Wohnung erwürgt werde. Auf alles gefasst machten sich die Ordnungshüter auf die Suche und wurden auch schnell fündig.

Heppenheim: Geschrei von zwei Papageien

Anders als erwartet, stellten sich die Hilfeschreie als Schabernack von zwei Gelbkopfpapageien heraus. Nicht das erste Mal machten die Tierchen aus Langeweile lautstark Rabatz. Eingeschüchtert oder doch wegen "Schuldgefühlen" zeigten sich die Papageien dann von ihrer besten Seite. Auch der Besitzer der Tiere, öffnete den Beamten bereits mit einem Lächeln die Haustür.

Ein Papagei war sogar so neugierig, dass er sich wagte, auf der Schulter der Polizistin Platz zu nehmen, um das Funkeln der Sterne genauer betrachten zu können. Den Tieren geht es gut.

