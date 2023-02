Helfer aus dem Meer: Bakterium lässt Plastik verschwinden

Von: Andree Wächter

Bestimmte Bakterien können Plastik verdauen und umwandeln. Ein Forschungsteam konnte das erfolgreich dokumentieren.

Berlin – In den Weltmeeren schwimmt zu viel Plastik. Forscher haben Plastik schon in diversen Fischen und in großen Tiefen des Nordost-Atlantik nachgewiesen. Um die Meere davon zu befreien, gibt es einige Ansätze. Deutsche Unternehmen arbeiten an einem System zum Abfischen und Verwerten von Plastikmüll.

Wissenschaftler haben einen anderen Ansatz gewählt. Sie forschen am Einsatz von Bakterien. Ein niederländisch-deutsches Forschungsteam hat erfolgreiche Laborversuche dokumentiert. Einfach gesagt: Es gibt Bakterien, die Kunststoff verdauen können.

Bakterien verdauen Plastik und wandeln es um – doch „keine Lösung für das Problem der Plastiksuppe in unseren Ozeanen“

Das Forscherteam um Maaike Goudriaan vom Royal Netherlands Institute of Sea Research (NIOZ) brachte im Labor das Bakterium Rhodococcus ruber mit einem speziellen Polyethylen (PE) zusammen. Dabei maßen die Forscher das entstandene Kohlendioxid (CO₂). Auf ein Jahr hochgerechnet wandelte das Bakterium etwas mehr als ein Prozent des Kunststoffs zu CO₂ um – andere Stoffwechselprodukte wurden dabei nicht berücksichtigt, heißt es in der Studie.

Das ist sicherlich keine Lösung für das Problem der Plastiksuppe in unseren Ozeanen.

Das Bakterium Rhodococcus ruber stand schon länger im Verdacht, dass es bestimmte Arten von Plastik verdauen kann. „Aber jetzt haben wir wirklich gezeigt, dass die Bakterien das Plastik tatsächlich verdauen“, wird Goudriaan in einer Mitteilung ihres Instituts zitiert. Aber sie mahnt auch: „Das ist sicherlich keine Lösung für das Problem der Plastiksuppe in unseren Ozeanen“.

In den Laborversuchen wandten die Forscher weitere Besonderheiten an. In den Versuchen kam ein speziell hergestelltes Polyethylen zum Einsatz. Der enthaltene Kohlenstoff lag als C-13-Isotop vor. Das Besondere daran ist, in der Natur gibt dieses Isotop nur sehr selten. Dieses Isotop ließ sich später sehr gut im CO₂ nachweisen. So konnte ausgeschlossen werden, dass es von anderen Prozessen im Versuchsablauf stammte.

Plastik im Meer: Bakterien zerlegen Polyethylen

Im Versuchsaufbau bildeten die Forscher die Verhältnisse im Meer ab. Das Wasser war etwas salzig. Außerdem wurde das Gefäß mit ultraviolettem Licht bestrahlt, wie es im Sonnenlicht vorkommt. „Die Behandlung mit UV-Licht war notwendig, weil wir bereits wissen, dass Sonnenlicht Plastik teilweise in mundgerechte Brocken für Bakterien zerlegt“, erklärt Goudriaan. Eine andere Studie von Forschern desselben Instituts hatte ergeben, dass jährlich etwa zwei Prozent des sichtbaren Plastiks im Meer wegen der Zerlegung durch Sonnenlicht verschwinden.

Nach den Laborbedingungen wollen die Forscher den nächsten Schritt gehen und schauen, ob sie diesen Prozess in die Natur übertragen können. Statt dem Polyethylen kommt Schlick aus dem Wattenmeer zum Einsatz. „Die ersten Ergebnisse dieser Experimente deuten darauf hin, dass Plastik auch in der Natur abgebaut wird“, so Goudriaan.

„Überbleibsel unserer Wegwerfgesellschaft“ kosten jährlich bis zu 135.000 Meeressäugern das Leben

Zum Hintergrund: Plastikmüll in den Meeren ist ein riesiges Problem. Laut des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) kosten „die Überbleibsel unserer Wegwerfgesellschaft jedes Jahr bis zu 135.000 Meeressäuger das Leben“. Insgesamt seien zwischen 1950 und 2015 Schätzungen zufolge 117 bis 320 Millionen Tonnen Plastik in den Meeren gelandet, schreibt die Gruppe um Goudriaan.

Prognosen gehen davon aus, dass der Kunststoffverbrauch in den kommenden Jahrzehnten sprunghaft ansteigen und sich von 2019 bis 2060 mehr als verdoppeln wird. Die Menge der Kunststoffe in Ozeanen könnte im genannten Zeitraum fast um das Fünffache ansteigen. Um den Plastikberg zu verringern, stellt die Firma „Igus Urban Bike“ ein Fahrrad auf den Markt her, das komplett aus Plastik-Abfall besteht.