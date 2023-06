Helene Fischer muss Konzert abbrechen: Videos zeigen blutigen Unfall - Kurioser Zufall entdeckt

Von: Helmi Krappitz

Helene Fischer musste wegen eines Unfalls ihr Konzert abbrechen. Kurioses Detail: Sie sang zum Zeitpunkt des Unfalls das Lied „Wunden“.

Hannover – Schock für für tausende Fans beim Helene Fischer Konzert: Die Sängerin hat sich am Sonntag (18. Juni) bei einer Akrobatiknummer am Trapez verletzt. Mit Blut im Gesicht musste sie das Konzert erst unterbrechen – und anschließend abbrechen. Die 38-Jährige wurde in einem Krankenhaus in Hannover behandelt und durfte es am Sonntagabend wieder verlassen. Ihr gehe es nach dem Unfall „den Umständen entsprechend gut“, sagte eine Sprecherin des Konzertveranstalters am Montagmorgen.

Mehreren Medien berichteten, dass sich Fischer an der Nase verletzt habe. „Weitere Informationen über die Art der Verletzung liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor“, hieß es vom Veranstalter. Videos auf Twitter zeigen, wie sie bei der Trapezübung mit ihrem Partner zusammenstößt. In der Luft hängend singt sich zunächst weiter, bis sie wenig später die Bühne verlässt.

Helene Fischer sang „Wunden“ während des Trapez-Unfalls. © IMAGO/osnapix / Hirnschal

Kurioses Detail: Fischer sang „Wunden“ als der Unfall geschah

Inzwischen kursieren mehrere Bilder und Videos auf Twitter. Ein Detail zeigt dabei einen seltsamen Zufall: Ausgerechnet bei ihrem Song „Wunden“ geschah der Unfall. Jedoch handelt es sich bei dem Titel nicht um körperliche, sondern emotionale Wunden. Sie singt im Refrain: „Liegt auf meinem Herz ein Stein so schwer wie Blei, machst du ihn leicht. Du heilst meine Wunden.“ Das Lied scheint sich an eine wichtige Person in ihrem Leben zu richten – die sie immer unterstützt.

Geteilte Meinung: Genesungswünsche und Kritik unter Videos

Unter einem Twitter-Video des Unfalls tummeln sich die Kommentare – darunter Genesungswünsche, aber auch Kritik an der Sängerin. „Trotzt 5 Min. Verspätung hat es echt HAMMER angefangen. Wir haben echt gehofft dass es nicht so schlimm ist. Leider war es so. Auf jeden Fall Gute Besserung für unsere Königin“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer Nutzer hält die Akrobatikeinlagen für übertrieben: Hm. Wusste gar nicht dass sie auch noch Zirkusakrobatin werden will. Vielleicht muss man manches auch einfach mal gut sein lassen, und nicht immer höher weiter…? Aber Respekt für die Fassung danach“, schreibt er unter das Video.

Das war nicht der erste Unfall der Sängerin. Zuletzt hatte sie sich bei Proben eine Rippe gebrochen. Mehrere Auftritte mussten verschoben werden. Schon damals forderten Fans die Sängerin auf, mit der Akrobatik aufzuhören. (dpa/hk)