Schlagerjubiläum und Schlagerabschied: Florian Silbereisen im TV-Stress

In Leipzig zeichnet Florian Silbereisen gleich zwei große Shows auf. Aber wann sind „Das große Schlagerjubiläum 2022“ und „Der große Schlagerabschied“ zu sehen?

Leipzig – Gefühlt ist Florian Silbereisen im TV-Dauereinsatz. Zum einen moderiert der Schlagerstar sämtliche „Feste der Volksmusik“ im Ersten, zum anderen sticht er als Kapitän Max Parger mehrmals jährlich mit dem ZDF-„Traumschiff“ in See. Die neue Folge aus Lappland, die am 20. November 2022 ausgestrahlt wird, wird im Fahrwasser der Fußball-WM in Katar vermutlich Mega-Quoten einfahren. Richtig stressig wird es für Silbereisen allerdings vorab im Oktober – an zwei aufeinanderfolgenden Abenden werden in Leipzig zwei große TV-Show mit dem Moderator aufgezeichnet.

„Das große Schlagerjubiläum“ und „Der große Schlagerabschied“ mit Flori Silbereisen: Dreh- und Sendetermine

Nachdem Florian Silbereisens Mutter Helga nach einem Schlaganfall auf der Intensivstation behandelt werden musste, sagte der Moderator 2022 sogar zum ersten Mal seit Jahren seinen Wiesn-Besuch ab. Inzwischen soll Helga Silbereisens Zustand laut Berichten der Bild-Zeitung stabil sein, sodass Sohn Flori ein langes Dreh-Wochenende einlegen kann. Aber welche Sendung wird jetzt eigentlich wann aufgezeichnet?

Im Studio 3 der Media City Leipzig steht Florian Silbereisen am 21. Oktober 2022 für „Das große Schlagerjubiläum 2022 – Auf die nächsten 100!“ vor der Kamera. Die ARD zeigt „Das große Schlagerjubiläum“ mit Florian Silbereisen dann am 22. Oktober 2022 um 20:15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt steht der Moderator dann schon wieder in Leipzig auf der Bühne – und moderiert „Der große Schlagerabschied“, die Abschiedsparty für Schlager-Ikone Jürgen Drews, der sich in den Ruhestand verabschiedet.

Das große Schlagerjubiläum 2022: Das sind Florian Silbereisens Gäste

Der Sendetermin für „Der große Schlagerabschied“ steht im Gegensatz zu „Das große Schlagerjubiläum 2022 – Auf die nächsten 100!“ noch nicht fest, in der ARD-Sendung „Brisant“ erklärte Jürgen Drews aber bereits, dass seine Abschiedsshow erst im Januar 2023 ausgestrahlt wird. Die enge Taktung der beiden Aufzeichnungen dürfte dabei ganz praktische Gründe haben, denn so mancher Schlagerstar ist bei beiden TV-Shows dabei.

Bei Instagram gab Florian Silbereisen bekannt, wer bei seiner Jubiläumsshow „Das große Schlagerjubiläum 2022 – Auf die nächsten 100!“ zu den Gästen gehört. Roland Kaiser, Andreas Gabalier, die Kelly Family, Jürgen Drews, Ross Antony und Ex-Helene-Fischer-Double Undine Lux, die Gewinnerin der „Schlagerchance“, sind bei der Ausstrahlung am 22. Oktober 2022 dann ab 20:15 Uhr im Ersten zu sehen. Und natürlich darf dann auch Florian Silbereisens Ex-Freundin Helene Fischer nicht fehlen, die sich aktuell auf ihre Rausch Live Tour 2023 vorbereitet. Außerdem mit dabei: Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis.

Schlagerjubiläum und Schlagerabschied: Fans kritisieren Silbereisens Gästeliste

Wenn Jürgen Drews dann am 22. Oktober 2022 in Leipzig nach fünf Jahrzehnten im Schlagerbusiness seinen Abschied von der Bühne feiert, stehen nicht nur Drews selbst und Moderator Florian Silbereisen zum zweiten Mal hintereinander auf der Bühne im Studio 3 der Mega City Leipzig, sondern auch Schlagerstar Roland Kaiser. Des Weiteren zählen bei „Der große Schlagerabschied“ Maite Kelly, Thomas Anders, Ben Zucker und Mickie Krause zu den Gästen.

Die Gästeliste sorgt allerdings nicht nur für Begeisterung bei den Fans. „Es sind auch immer wieder dieselben Leute da“, kommentiert eine Userin die ARD-Programmankündigung. „Schau lieber ‚Masked Singer‘. Es wird langsam langweilig. Immer die gleichen bei deinen Shows“, moniert eine Instagram-Nutzerin das Line-up. Bei einem Großteil der Fans überwiegt jedoch bei aller Kritik die Vorfreude auf „Das große Schlagerjubiläum 2022 – Auf die nächsten 100!“ und „Der große Schlagerabschied“ mit Florian Silbereisen.