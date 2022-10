Heizkostenzuschuss für Normalverdiener: Dieser Trick bringt 300 Euro und mehr

Von: Jennifer Köllen

Den Heizkostenzuschuss können 2022 auch Normalverdiener beantragen – mit einem Trick. © Imago

Der Heizkostenzuschuss soll Geringverdiener und Hartz 4-Empfänger entlasten. Doch auch Normalverdiener und Rentner können ihn beantragen – so geht‘s.

Berlin – Im Herbst erhalten Wohngeldberechtigte (Hartz 4-Empfänger), Azubis und Studierende einen Heizkostenzuschuss vom Staat. Dieser soll Menschen mit wenig Geld entlasten, die jetzt besonders mit den hohen Energiepreisen zu kämpfen haben.

„Die starken Preissteigerungen bei den Heizkosten treffen alle – aber Bürgerinnen und Bürger mit kleineren Einkommen ganz besonders“, so die Bundesregierung. Was viele nicht wissen: Auch Normalverdiener bis zu einem Vermögen von 60.000 Euro können in Deutschland den Heizkostenzuschuss beantragen. Wir erklären Ihnen, wie das gelingt – und Sie mehrere Hundert Euro bekommen.

Heizkostenzuschuss für Normalverdiener: 300 Euro und mehr – Mit diesem Trick kriegen ihn auch Sie!

Auch Normalverdiener, bei denen das Einkommen den eigenen Bedarf deckt, können jetzt Zusatzleistungen beim Jobcenter beantragen – und somit ebenfalls den Heizkostenzuschuss erhalten.

Wer eine hohe Nachzahlung bei den Heizkosten bekommt, etwa für Oktober, kann für diese beim Jobcenter Hartz 4 beantragen. Geht der Antrag durch, übernimmt das Jobcenter die Übernahme der derzeit hohen Heizkosten. Wichtig ist: Der Antrag muss in dem Monat gestellt werden, in dem die Rechnung fällig ist. Anspruch auf das Geld hat übrigens auch, wer bereits Wohngeld und/ oder Kindergeld bezieht. Doch warum ist das eigentlich möglich?

Heizkostenzuschuss: Deshalb können Normalverdiener und Rentner jetzt zusätzlich Geld bekommen

Auch in Haushalten außerhalb der Armutsgrenzen können Menschen für den Monat der Fälligkeit jetzt einen Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen anmelden, schreibt die taz. Normalverdiener erhalten dann einen Zuschuss aufgrund der steigenden Energiepreise.

Beim Heizen mit Heizöl kann es für Verbraucher 2022 richtig teuer werden. Wegen der hohen Heizkosten heizen gerade viele Menschen wieder mit Holz – doch auch hier steigen die Preise.

Möglich wird der Heizkostenzuschuss für Normalverdiener durch die aktuelle Gesetzeslage zu einem vereinfachten Zugang zur Grundsicherung. Denn in den ersten zwei Jahren des Hartz-IV-Bezugs dürfen Wohnkosten keine Rolle spielen. Auch Vermögen wird vom Jobcenter nicht angerechnet. Es sei denn, es handelt sich um erhebliches Vermögen von mehr als 60.000 Euro für einen Alleinstehenden.

Bei hohen einmaligen Nachzahlungen werde es also auch für Haushalte „bis weit in die Mittelschicht hinein“ möglich sein, Leistungen beim Jobcenter beantragen zu können, sagt Christoph Krüßmann, Berater beim Stromspar-Check der Caritas in Konstanz, der Zeitung. Neben Normalverdienern können auch Rentner den Heizkostenzuschuss beantragen.

Heizkostenzuschuss für Normalverdiener: Lassen Sie sich nicht auf Deal mit Gasversoger und Vermieter ein

Um die Ansprüche auf den Heizkostenzuschuss geltend zu machen, sollte man vorher aber keinen Deal mit dem Vermieter oder Gasversorger abmachen. Etwa, dass wegen der hohen Kosten das Geld für die Energiekosten in Raten gezahlt wird. Denn dann verliert man den Anspruch der einmaligen Unterstützung durch das Jobcenter. Der Heizkostenzuschuss ist nur bei Fälligkeit einer hohen Nachzahlung in einem Monat möglich. Mehr Informationen dazu erhalten Sie auf der Webseite der Verbraucherzentrale.

Heizkostenzuschuss 2022: Das müssen Sie wissen

Der Heizkostenzuschuss ist Teil des Entlastungspakets. Mittlerweile wurde bereits das 3. Entlastungspaket von der Bundesregierung beschlossen. Grund dafür sind die gestiegenen Energiepreise wegen des Ukraine-Kriegs.

Wie auch bei den ersten beiden Entlastungspaketen kam schnell die Frage auf: Werden die finanziellen Hilfen fair verteilt – und wer profitiert davon am meisten?

Empfänger der Grundsicherung sowie Rentner und Studenten liegen im mittleren Bereich der vom Entlastungspaket Profitierenden. So erhalten Bezieher vom neuen Bürgergeld – zumindest laut der Berechnungen von Justizminister Marco Buschmann – insgesamt 752 Euro an finanziellen Hilfen. Studierenden werden Entlastungen von 755 Euro zuteil, während Rentner sich über 855 Euro freuen können. Dabei fällt insbesondere die neue Energiepauschale von 200 Euro für Studenten, beziehungsweise 300 Euro für Rentner, ins Gewicht.