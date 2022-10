Wie man das Heizkörper-Thermostat richtig einstellt und Heizkosten spart

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Das Thermostat kommt verstärkt zum Einsatz. Was bedeuten die Zahlen und Symbole? Wofür ist der kleine Plastik-Stift? Mit dem richtigen Wissen Heizkosten einsparen.

Bremen – Energiesparen lautet das oberste Gebot in diesem Winter. Das gilt auch beim Heizen. Gas ist seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zur Mangelware geworden. Weil Russlands Machthaber Wladimir Putin die Gaslieferungen als Waffe in diesem Krieg einsetzt, ist ganz Europa zum Sparen angehalten. Auch die in die Höhe schießenden Preise für Heizung und Strom bringen viele Menschen in Deutschland dazu, ihre Heizgewohnheiten zu überdenken.

Heizen 2022: Wie man das Thermostat am Heizkörper richtig bedient – und welche Funktionen es hat

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher nehmen daher beim Heizen 2022 ihre Heizkörper jetzt erstmal ganz genau unter die Lupe – und stellen fest, dass sie gar nicht so genau wissen, was die ganzen Symbole auf den Thermostaten ihrer Heizungen genau bedeuten. Und ob und wie sich damit Heizkosten sparen lassen beim Heizen im Winter 2022.

Sonne, Flocke, Mond? Was soll das eigentlich heißen? Und dann ist da noch dieser kleine Plastik-Stift. Welche Funktion erfüllt der denn? Diese Fragen sollen hier beantwortet werden. Denn wer genau Bescheid weiß, wie sein Thermostat funktioniert, kann unter Umständen Heizkosten sparen.

Heizen im Winter 2022: Der Plastikstift am Thermostat der Heizung hilft beim Sparen

Vielen fällt jetzt zum ersten Mal der kleine Plastikstift so richtig ins Auge, der sich auf nahezu allen handelsüblichen Heizkörper-Thermostaten mit Drehregler findet. Er kann schwarz, weiß oder grau sein und die Form eines kleinen Pfeils haben oder einfach nur länglich sein. Da kommt bei vielen die berechtigte Frage auf: Wozu ist der beim Heizen eigentlich da?

Der Stift ist lose verschiebbar an der Plastikverkleidung des Reglers der Heizung befestigt und wirkt auf den ersten Blick eher unscheinbar. Doch dieses kleine Plastikteil kann, wenn es um das Energiesparen beim Heizen geht, tatsächlich viel bewirken. Daher trägt er auch den Namen „Sparclip“ oder „Behördenstopper“, wie der Berliner Kurier schreibt.

Der kleine, unscheinbare Clip am Drehregler der Heizung (hier in schwarz und in Pfeilform) kann dabei helfen, Energie und Geld zu sparen. © Laci Perenyi/IMAGO

Richtig heizen 2022: Heizung voll aufdrehen macht das Zimmer nicht schneller warm – und ist teuer

Der zweite Name verrät schon, wozu er dient: Er verhindert nämlich, dass die Heizung beim Heizen über einen bestimmten Punkt hinweg aufgedreht wird. Verschiebt man beispielsweise das Heizkörper-Thermostat auf die „2 „und rastet das Thermostat der Heizung dort ein, dann stoppt das Thermostat beim Drehen an dieser Stelle. Die Heizung kann nicht weiter aufgedreht werden – besonders praktisch, wenn Kinder mit im Haushalt leben, die gerne mal an den Heizungen und Thermostaten herumspielen.

Aber auch für sogenannte „Frostbeulen“, die meinen, die Heizung voll aufdrehen zu müssen, um das Zimmer möglichst schnell schön warm zu haben, ist diese Funktion sinnvoll. Hierbei handelt es sich um einen Irrtum. Ein Heizkörper heizt immer gleich schnell, egal, auf welcher Stufe das Thermostat steht, wie Ökotest erklärt. Je höher die Stufe, desto länger heizt die Heizung, weil die Zieltemperatur dann eine höhere ist.

Es macht also durchaus Sinn, sowohl finanziell als auch um Ressourcen zu schonen, nicht einfach „nach Gefühl“ zu heizen, sondern genau zu wissen, wie man das Thermostat an der Heizung richtig einstellt. Der kleine „Sparclip“ kann dabei helfen – als Kindersicherung oder als Hilfsmittel zur Selbstkontrolle.

Heizen 2022: Was bedeuten die Zahlen auf dem Thermostat? Für welche Temperaturen stehen sie?

Die Zahlen auf dem Thermostat der Heizung sorgen dafür, dass beim Heizen die Raumtemperatur konstant auf einer bestimmten Gradzahl gehalten wird. Jede einzelne Zahl steht für eine bestimmte, festgelegte Temperatur. Aber für welche? Auf handelsüblichen Thermostaten stehen üblicherweise Zahlen von 1 bis 5 und nicht die Temperatur. Jeder Zahl ist eine bestimmte Gradzahl zugeordnet. Die kleinen Striche dazwischen stehen jeweils für einen Temperaturunterschied von einem Grad Celsius.

Welche Zahl für welche Temperatur steht:

Stufe 1: ca. 12 °C

Stufe 2: ca. 16 °C

Stufe 3: ca. 20 °C

Stufe 4: ca. 24 °C

Stufe 5: ca. 28 °C

Stellt man die Heizung auf eine dieser Stufen ein, wird die Temperatur konstant auf diesem Level gehalten, bis die Heizung abgeschaltet wird. Ganz abdrehen sollte man die Heizung nach Möglichkeit nicht, wie Experten warnen, da sich in unterkühlten Räumen leicht Schimmel bilden kann. Und das kann schnell eine noch teurere Angelegenheit werden als eine hohe Heizrechnung. Es ist also Vorsicht geboten beim Versuch, Heizkosten zu sparen.

Symbole auf dem Thermostat: Was bedeuten Sternchen, Flocke, Mond und Sonne?

Neben den Zahlen finden sich auch eine Reihe von Symbolen auf handelsüblichen Heizungs-Thermostaten. Über sie lassen sich verschiedene Standardeinstellungen vornehmen. So sollten Sie den Regler auf das Sternchen (oder Schneeflocke) stellen, wenn Sie einen Raum nie oder nur selten benutzen. Die Heizung springt dann nur an, wenn die Temperatur im Raum unter 5 °C sinkt, damit das Zuhause im Winter 2022 beim Heizen vor Frost geschützt wird.

Der kleine Halbmond am Drehknopf der Heizung steht für die Nachttemperatur, die dann bei 14 °C liegt, während die Sonne für eine Grundtemperatur von 20 °C steht. Für regelmäßig genutzte Zimmer wird beim richtigen Heizen allerdings grundsätzlich eine Raumtemperatur zwischen 18 °C und 24 °C empfohlen. Unter 16 °C sollten Sie es im Winter wegen des Schimmelrisikos in bewohnten Räumen beim Heizen nicht werden lassen.

Welche Temperaturen in welchen Räumen empfohlen sind: Schlafzimmer: ca. 18 °C (Stufe 2,5) Wohnzimmer: ca. 20 °C (Stufe 3) Küche: ca. 18 °C (Stufe 2,5) Bad: ca. 22 °C bis 24 °C (Stufe 3,5 bis 4) (Quelle: Ökotest)

Digitales Thermostat: Macht die smarte Heizungstechnik den Sparclip bald überflüssig?

Nun ist die Zukunft aber, wie jeder weiß, digital – auch im Heizungsbereich. Smarte Technologie gibt es auch hier bereits. Sie könnten den kleinen Sparclip an der Heizung eventuell bald zum Relikt aus einer vergangenen, analogen Zeit machen. Oder doch nicht? Wie einfach ist so ein digitales Thermostat zu installieren? Und hilft es beim Energiesparen?

Laut dem Bayrischen Rundfunk (BR) ist zumindest der Einbau solcher Thermostate recht einfach selbst zu bewerkstelligen. Meist lassen sich die Teile einfach mit der Hand und ohne Werkzeug anbringen. Mieter dürfen dies sogar ohne Erlaubnis des Vermieters tun. Beim Vernetzen der Heizung mit der App gestaltet sich die Sache aber schon schwieriger. Laut Stiftung Warentest sei aber auch dies kein größeres Problem, auch wenn es Unterschiede gebe. Wer mit dem Smartphone umgehen könne, könne auch ein digitales Thermostat installieren.

Smartes Heizen: Lohnt sich der Umstieg auf ein digitales Thermostat in der Energiekrise?

Die Umstellung auf die smarte Technik beim Heizen lohne sich allerdings nur für Menschen, die einen recht unregelmäßigen Lebensrhythmus haben und viel unterwegs sind, so der BR. Für alle anderen sei ein herkömmlicher Regler an der Heizung beim Heizen 2022 die bessere Wahl, da er seine Funktion voll erfülle und nicht erst eine größere Investition getätigt werden muss wie bei smarten Heizsystemen.

Grundsätzlich empfiehlt es sich daher eher, die Raumtemperatur mal um ein oder zwei Grad abzusenken und einen Pullover anzuziehen, wie CDU-Politiker Wolfgang Schäuble sagte, als in teure Technik oder kostspielige Elektro-Heizlüfter zu investieren. Denn schon ein Grad weniger lässt auch die Heizkosten sinken.