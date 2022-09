Heizen 2022 mit Hackschnitzeln: Wie nachhaltig sind Heizungen mit geschreddertem Holz?

Von: Yannick Hanke

In Zeiten der Energiekrise und steigender Kosten sind sie auf einmal gefragt: Hackschnitzel-Heizungen. Doch was hat es hiermit genau auf sich?

Berlin/Bayreuth – Hackschnitzel machen satt, Hackschnitzel-Heizungen halten warm. Ein Satz, der auf den Herbst und Winter 2022 in Deutschland durchaus zutreffen könnte. Heizanlagen, die mit Holzhackschnitzeln betrieben werden, als stetige Wärmequelle in der Energiekrise für die kalten Monate? Der Landkreis Bayreuth macht vor, wie es gehen kann. Doch der Reihe nach.

Heizen 2022 mit Hackschnitzeln: Mit der Wiederverwertung von Restholz gegen steigende Preise

Ob abgebrochene Stämme, vom Borkenkäfer befallene Bäume oder Gebüsch – all das wird von der Maschine zu Hackschnitzeln zerkleinert. Im nächsten Schritt werden sie verfeuert und erzeugen somit Wärme. Mit Blick auf die Energiekrise, die Inflation und generell rasant steigender Gas- und Ölpreise klingt es auf dem Papier natürlich gut, Restholz zum Heizen in der Heizsaison für diesen Zweck zu verwenden. Dennoch schwingt beim Heizen mit Hackschnitzeln auch ein großes „Aber“ mit.

Denn es gibt für das Heizen 2022 mit eben jenen Hackschnitzeln einige Einschränkungen, die beispielsweise geografischer und logistischer Natur sind. Hackschnitzel-Lager brauchen viel Platz, die Anlage für die Verfeuerung auch. Platz, der nicht überall verfügbar ist. Und doch geht der Trend in der Heizsaison nach oben. „Das ist ein ganz spezieller Markt“, heißt es von Andreas Lücke, Sprecher der Initiative Holzwärme zum Heizen mit Hackschnitzeln in der Heizperiode. Zu dieser Initiative haben sich neun Verbände und Institutionen aus dem Bereich der Holzenergie und der Holzwärme zusammengeschlossen. Und das mit Erfolg.

Heizen mit Hackschnitzel-Heizungen 2022 sehr gefragt – von Menschen auf dem Land

Im Jahr 2021 wurden etwa 7100 Hackschnitzelkessel installiert. Das waren mehr als 20 Prozent mehr als im Jahr zuvor, heißt es vom Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH). Und: Im ersten Halbjahr 2022 wurden 3500 Kessel eingebaut. Das würde ein Plus von sechs Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten in 2021 darstellen. Zum Vergleich: bei Pelletheizungen waren es 32.000 Stück.

Vor allem für Menschen auf dem Land mit eigenem Waldbesitz sei eine Hackschnitzel-Heizung interessant. Laut Lücke sei das Thema deswegen sehr stark konzentriert auf Bayern und Baden-Württemberg sowie auf Teile von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Eher selten seien Hackschnitzel-Heizungen hingegen in klassischen Einfamilienhäusern oder in urbanen Gegenden, wo Mieter 2022 ab einer bestimmten Außentemperatur die Heizung nutzen sollten.

Heizen 2022 mit Hackschnitzeln: Landkreis Bayreuth setzt auf 15 große Biomasse-Heizwerke

Doch auch für Kommunen oder kommunale Versorger, die eigenen Wald haben oder Zugriff auf Hackschnitzel, wenn Landwirte diese verkaufen, seien Hackschnitzel-Heizungen interessant. Das würde vor allem für Regionen mit viel Wald gelten, beispielsweise für das Sauerland, das Bergischen Land oder das Fichtelgebirge.

Der Landkreis Bayreuth im Norden von Bayern mit Kommunen im Fichtelgebirge geht mit gutem Beispiel voran. Hier gibt es 15 größere Biomasse-Heizwerke, die Wohnhäuser, öffentliche Gebäude und Gewerbeimmobilien beheizen. In der Therme Obernsees etwa werden jährlich durchschnittlich 2300 Tonnen Hackschnitzel aus Abfallprodukten der Waldpflege verbraucht, heißt es von einer Sprecherin des Landkreises. Würde man Heizöl verwenden, dann bräuchte man 690.000 Liter zum Heizen.

Pro und Contra beim Heizen 2022 mit Hackschnitzel-Heizungen: Günstiger Brennstoff – aber teure Anschaffung

Auch Simon Lesche, Experte am Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ) im bayerischen Straubing, ist sich sicher: das Interesse an Hackschnitzel-Heizungen zum Heizen 2022 ist enorm gestiegen. Doch nicht in dem Maße wie etwa die Nachfrage nach Pelletheizungen.

Wie funktionieren Hackschnitzel-Heizungen? Wie auch bei Pelletheizungen wird der Brennstoff für Hackschnitzel-Heizungen periodisch angeliefert und via Zuführeinrichtungen automatisch und dem Bedarf entsprechend in die Brennkammer eingebracht. Die bei Holzheizungen üblichen Festbettfeuerungen kommen für die Verbrennung zum Einsatz. Mit der Wärme, die erzeugt wird, wird wiederum Wasser aus dem Heizkreislauf im Kessel der Hackschnitzel-Heizung erwärmt. Genauso wie bei anderen Systemen der Zentralheizung erfolgt die Wärmeverteilung auch hier durch das erwärmte Wasser. Doch anders als bei Öl- oder Gasheizungen muss bei Hackschnitzel-Heizungen ein Warmwasserspeicher in das Heizsystem eingebunden werden, welcher die im Brennvorgang erzeugte Wärme bis zur Wärmeanforderung durch das Heizsystem verlustarm speichert.

Das liege daran, dass der Betrieb einer Hackschnitzel-Heizung zum Heizen in der Heizsaison anspruchsvoller sei und man mehr Platz benötige. Doch lägen die Vorteile zum Heizen mit einer Hackschnitzel-Heizung auf der Hand: Der Brennstoff sei vergleichsweise günstig, der Automatisierungsgrad hoch. Der negative Aspekt: Die Anschaffung einer Hackschnitzel-Heizung sei teurer als die einer Pelletheizung. Sparen lässt es sich indes mit einigen Heiz-Tipps bei Gasheizungen im Winter 2022.

Nachhaltiges Heizen 2022 mit Hackschnitzeln möglich? Naturschutz-Bund sieht schmalen Grat

Neben den Kosten, die eine Hackschnitzel-Heizung mit sich bringt, spielt natürlich auch der Faktor der Nachhaltigkeit eine große Rolle. „Zur Herstellung der Waldhackschnitzel werden vor allem die schwachen Sortimente, das Kronen- und Astmaterial sowie qualitativ schlechte Holzstücke herangezogen, beispielsweise mit Fäule oder starker Krümmung“, heißt es von der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF).

Doch sehen Umweltverbände indes einen schmalen Grat zwischen alleiniger Abfallverwendung und einer stärkeren Nutzung der Wälder. „Für den BUND haben die schonende Nutzung der Wälder und ihr Schutz absoluten Vorrang, gerade in der aktuellen schlechten Lage der Wälder“, merkt Olaf Bandt, Vorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), an. Aber: „Wir können die energetische Nutzung von Holzbiomasse als speicherbaren und flexiblen Ausgleich für Energie aus Wind und Sonne dann befürworten, wenn dies in waldreichen Regionen und in einem dem Waldzuwachs angepassten Maßstab erfolgt“.

Heizen 2022: Hackschnitzel-Heizungen werden staatlich gefördert

Für Band steht aber auch fest, dass dabei „nur Reststoffe, die zum Beispiel bei der Holzverarbeitung anfallen und nicht im Wald als Nährstoff verbleiben können, energetisch und zwar hocheffizient und sauber genutzt werden“. Hierzu würden auch Holzhackschnitzel und Holzpellets gehören, „die in der Kaskade der Holzverarbeitung anfallen“.

Zum Hintergrund: Hackschnitzel-Heizungen werden staatlich gefördert. Das geht aus Informationen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) hervor. Auch in den Ländern gibt es einschlägige Förderprogramme, etwa in Bayern. Seit dem Jahr 2009 seien im Freistaat rund 260 Biomasseheizwerke gefördert worden, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium unter der Leitung von Robert Habeck (Grüne), der mit seiner staatlichen Gasumlage polarisiert und verpflichtend den Heizungs-Check in Deutschland einführt. (mit Material der dpa)