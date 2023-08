In NRW wird es heiß: Temperaturen über 30 Grad im Anmarsch

Wetter

+ © Thomas Banneyer/dpa Vor allem am Samstag sollen sogar bis zu 33 Grad in NRW möglich sein (Symbolbild). © Thomas Banneyer/dpa

Das Wochenende in NRW wird heiß. In weiten Teilen des Landes sind mehr als 30 Grad drin. Es gibt sogar eine Hitze-Warnung des DWD.

Köln – Nach Unwettern mit Starkregen wird es nun wieder richtig sonnig in Nordrhein-Westfalen. Zum Wochenende sollen die Temperaturen verbreitet die 30-Grad-Marke knacken. Bereits am Freitag sind bis zu 31 Grad möglich. Am Samstag gibt es dann sogar eine Hitze-Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für NRW. „Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten“, heißt es dort. Abkühlung ist auch zum Start in die neue Woche nicht in Sicht.

