Diesen Arbeitstag wird ein 29-jähriger Müllmann buchstäblich schmerzhaft in Erinnerung behalten. Wie es zu dem Horror-Unfall kommen konnte:

Heilbronn/Ilsfeld - Es ist der Alptraum eines jeden Müllwerkers – am Donnerstag (31. Januar) wird er für einen 29-Jährigen Mann bei Heilbronn leider zur schmerzhaften Realität. Darüber berichtet HEIDELBERG24.de*.

Horror-Unfall: Müllmann will Tonne leeren und macht den Fehler seines Lebens

Am Donnerstagmorgen kommt es in der Gemeinde Ilsfeld bei Heilbronn (Kurioser Brief! Über diesen seltsamen Kundenwunsch lacht das Netz) zu einem schrecklichen Unfall: Der Arbeitstag beginnt wie jeder auch – bis ein 29-jähriger Arbeiter einen Fehler begeht, den er so schnell nicht vergessen wird.

Der junge Mann will gerade eine Mülltonne leeren, als er vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit mit einem Bein unter ein Rad des langsam vorwärts fahrenden Müllwagens gerät. Dabei wird der 29-Jährige von dem Laster überrollt.

Müllmann von Müllauto überrollt und schwer verletzt

Der 29-jährige Müllmann wird bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er per Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Heilbronn eingeliefert werden muss. Neben der schweren Verletzung am Bein hat sich der Mann auch bei dem Sturz selbst mehrere Verletzungen zugezogen.

In Frankfurt kommt es im Dezember 2018 ebenfalls zu einem schweren Unfall, bei dem ein 39-Jähriger Müllmann von einem Müllwagen überrollt wird. Ende des Jahres kommt es in Sandhausen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr, als eine Müllwagen-Ladung in Brand gerät. Hier kann der Fahrer des Wagen aufgrund seiner schnellen Reaktion glücklicherweise schlimmeres verhindern.

