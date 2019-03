Porsche überschlägt sich mehrfach auf Autobahn – Fahrer (†46) tot

Bei einem tragischen Unfall auf der A81 verlor ein Mann (46) sein Leben. Mit seinem Porsche war er gerade auf der Autobahn unterwegs, als das Unglück passierte. Auch die Rettungskräfte konnten nicht helfen:

Heilbronn/Möckmühl - Auf der A81 ereignete sich ein schwerer Unfall, bei dem ein Mann tödlich verunglückte. Darüber berichtet Heidelberg24.de*.

Tödlicher Unfall auf A81: Fahrer verliert Kontrolle über Porsche und stirbt

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 46-Jähriger am Sonntagabend (17. März) in seinem Porsche auf der A81. Er war gerade in Baden-Württemberg auf Höhe Möckmühle in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs und alleine auf der Straße. Aus bislang unbekanntem Grund geriet der Sportwagen plötzlich ins Schleudern und überschlug sich mehrfach!

+ Nach dem Unfall müssen die Rettungskräfte das Auto erst wieder auf die Reifen stellen. © HEIDELBERG24/Einsatzreport24

Der Wagen blieb daraufhin auf dem rechten Fahrstreifen auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde in dem schwer beschädigten Fahrzeug eingeklemmt. Als Feuerwehr, Notarzt und ein Rettungswagen eintrafen, war es bereits zu spät für den 46-Jährigen – er verstarb noch an der Unfallstelle!

Tragischer Unfall auf A81: Straße mehrere Stunden lang gesperrt

Wegen der Bergung, der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten musste die A81 für mehrere Stunden auf dem rechten Fahrstreifen gesperrt werden. Zeitweise gab es sogar eine Vollsperrung. Dadurch bildete sich ein Stau von etwa fünf Kilometern. Bislang ist noch unklar, wie hoch der Sachschaden ist.

