Jugendliche schicken Pizza-Dienst an falsche Adresse, dann schnappt fiese Falle zu

Jugendliche hatte sich in Heilbronn Burger bestellt.

Ein Heilbronner Lieferservice wurde von Jugendlichen ausgetrickst. Diese gingen dabei knallhart vor.

○ Lieferung wird an "falsche" Adresse geschickt.

○ Jugendliche verhalten sich merkwürdig.

○ Mit einem fiesen Plan tricksen sie den Lieferanten aus.

Heilbronn - Ein Fahrer eines Heilbronner Lieferservice wurde dreist ausgetrickst. Zuerst lieferte er an die falsche Adresse, dann wurde er Opfer eines fiesen Plans.

Heilbronn: Lieferservice liefert an "falsche Adresse" - Jugendliche haben Fieses im Sinn

Am Dienstag, kurz vor Mitternacht ging eine Bestellung mit acht diversen Burgern bei einem Heilbronner Pizza-Service ein. Der Besteller gab als Adresse die Wollhausstraße an. Gegen 00.35 Uhr klingelte der Lieferant an der Wohnungstür. Aber: Der Anwohner wusste nichts von einer Bestellung! Hoppla, war es etwa ein mieser Scherz? Nein, im Gegenteil. Es war eiskalt geplant.

Heilbronn: Jugendliche tricksen Lieferservice aus

Auf dem Rückweg zum Fahrzeug erkannte der Auslieferer eine Personengruppe von sechs Jungs und zwei Mädchen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Jungs kamen auf den Mann zu und gaben an, drei Burger bestellt zu haben. Der Lieferant, dem das Verhalten suspekt vorkam, verweigerte die Herausgabe und stellte die Lieferbox auf den Rücksitz seines Wagens. Wie echo24.de* berichtet, hatten die Jugendlichen aber einen eiskalten Plan und gingen an das Auto des Lieferanten.

