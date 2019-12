Magisches Abenteuer: So kurios finanziert dieser IT-Experte seine Weltreise

Mit seinen Karten und Schaumbällen verzaubert der Profi-Zauberer Gunther Stange an diesem Sonntag von 13 bis 16 Uhr die Gäste beim echo24.de-Familientag im Heilbronner Winterdorf.

Für seinen Traum hat sich Gunther Stange von allem überflüssigen Besitz getrennt.

○ IT-Experte aus Heilbronn verkauft Hab und Gut und geht auf Weltreise.

○ Sein magisches Abenteuer finanziert er mit seinen Zaubertricks auf der Straße.

○ Den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ist für Gunther Stange aus Heilbronn selbst ein magisches Erlebnis.

Heilbronn: IT-Experte geht als Zauberer auf Weltreise

Heilbronn - Am Anfang steht oft die Skepsis. Und wenige Minuten später leuchten die Augen derselben Menschen vor Begeisterung. Wenn Zauberer Gunther Stange aus Heilbronn plötzlich rote Schaumbälle in die geschlossenen Hände seines Publikums zaubert oder sich die Farben von verdeckten Spielkarten wie von Geisterhand ändern, fragen sich die Zuschauer: "Wie macht der das bloß?" Das Publikum ist verzaubert. Und zwar weltweit.

Im September 2015 startete der IT-Experte aus Heilbronn in ein wahrhaft magisches Abenteuer, wie echo24.de* berichtet. Er verkaufte fast sein ganzes Hab und Gut – und ging auf Weltreise. Ziel und Dauer? Unbekannt. Für den mittlerweile 40-Jährigen aus Heilbronn stand dabei nur fest: Alle Kosten seiner Weltreise möchte er mit den Spenden abdecken, die er vom Publikum für seine Zaubertricks auf der Straße während seiner Weltreise erhält.

Heilbronn: IT-Experte trennt sich vor Weltreise von Besitz

Gunther Stange aus Heilbronn: "Ich habe mich bewusst von überflüssigem Besitz befreit. Alles, was du hast, hat irgendwann dich. Das Gefühl von Freiheit, das ich so erlebt habe, kann man kaum in Worte fassen."

Seine Reise verschlug den professionellen Zauberer aus Heilbronn in den folgenden 30 Monaten – bis ins Frühjahr 2018 – unter anderem nach Thailand, Australien, Japan und Neuseeland. Stange: "Es begeistert mich selbst, wenn ich die Leute begeistern kann. Wenn die Menge applaudiert und man in die erfreuten Gesichter der Menschen blickt –das pusht einen mit positiver Energie nach oben."

+ Gunther und Melanie Stange aus Heilbronn sind gemeinsam auf magischer Weltreise. © Daniel Hagmann

Während der Reise heiratete Stange seine Jugendliebe Melanie aus Heilbronn, die ihn unterwegs überall begleitet. Das Paar lebte auf seinen Reisen bei Freunden und Airbnb-Unterkünften. Stange sagt: "Man macht extrem viele positive Erfahrungen, wenn man positiv in die Welt hinausgeht. In Neuseeland haben uns wildfremde Menschen in ihrem Haus wohnen lassen, obwohl sie zwischendurch gar nicht daheim waren." Das Ziel, mit den Zaubertricks die Reisen zu finanzieren, hat für das Paar aus Heilbronn besser geklappt, als gedacht.

Zauberer aus Heilbronn: Nächste Reisen nach Thailand und Australien

Nach knapp drei Jahren auf Reisen merkte der Heilbronner aber, dass ihm unterwegs, trotz allen Zaubers, etwas fehlte: der technische Part seines Lebens. Die Folge: Der Heilbronner strukturierte seine Firma weiter um und nutzt seither sein international erworbenes Know-how. "Webseiten designen kann ich auch von unterwegs", sagt Stange. 2018 hat Stange zusätzlich zur Pronetic GmbH mit seiner Frau die Firma DSH Datenschutz GmbH (Datenschutz Service Heilbronn) gegründet. Wenn er auf Reisen ist, kann Stange seine IT- und Datenschutz-Jobs für die beiden Firmen am PC und Telefon von unterwegs erledigen – überall auf der Welt.

Seine Zwischenstationen in Heilbronn nutzt er für Kunden-Support vor Ort. Die nächsten magischen Reisen sind schon geplant: Im Frühjahr geht’s für das Ehepaar nach Australien, im Herbst steht erneut Thailand an.

Stange: "Wie bisher zaubere ich auch dann wieder, wenn mir danach ist. Eine Show zu festen Zeiten, wie in Las Vegas, kann ich mir nicht vorstellen. Dann wäre das schon wieder Pflicht." Und hätte als Teil des Hamsterrads seine Magie verloren.

Zauberer Gunther Stange: An diesem Sonntag im Heilbronner Winterdorf

An diesem Sonntag tritt Gunther Stange mit seinen Tricks von 13 bis 16 Uhr beim echo24.de-Familientag im Heilbronner Winterdorf auf und verzaubert das Publikum.

*echo24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.