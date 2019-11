Student Hubertus K. (23) nach Party in Heidelberg vermisst: Stürzte er in den Neckar?

Hubertus K. aus München wurde das letzte Mal an einem Verbindungshaus in Heidelberg gesehen.

Ein junger Mann aus München ist seit einer Party in einem Verbindungshaus in Heidelberg spurlos verschwunden. Wo ist der 23-jährige Hubertus K.?

23-Jähriger nach Verlassen einer Verbindung in der Altstadt von Heidelberg vermisst

Hubertus K. aus München wurde zuletzt in der Nacht von Sonntag auf Montag gesehen

Ermittler in Heidelberg schließen hilflose Lage nicht aus

Update vom 6. November, 15.00 Uhr: Vom vermissten Studenten Hubertus K. fehlt nach einer Party-Nacht in einem Verbindungshaus in Heidelberg weiter jede Spur. Was ist mit dem 23-jährigen Münchner geschehen? Ein Sprecher der Polizei Mannheim äußert nun einen schrecklichen Verdacht: „Wir befürchten, dass der junge Mann im angetrunkenen Zustand vermutlich gestürzt sein könnte und womöglich irgendwo in hilfloser Lage liegen könnte oder aber auch eine Böschung hinab gestürzt und in den Neckar gestürzt sein könnte“, sagt Sprecher Michael Klump zu BILD. Am Mittwoch seien auch Polizeistreifen mit Hunden sowie Zivilbeamte der Kripo in der Altstadt von Heidelberg unterwegs, um Hubertus K. zu finden.

Heidelberg/München: Vermisster 23-jähriger Student bereits Sonntagnacht verschwunden

Update vom 6. November: Hubertus K. aus München verschwand in der Nacht von Sonntag auf Montag und nicht wie zunächst angenommen am Dienstag. Das bestätigt am Mittwochmorgen ein Polizeisprecher. Er berichtet außerdem, dass der Vermisste noch nicht aufgegriffen werden konnte. Ob bereits wichtige Hinweise bei der Polizei eingegangen sind, die zum Auffinden des 23-Jährigen führen können, kann der Sprecher noch nicht sagen.

Heidelberg/München: 23-jähriger Münchner nach Party-Nacht spurlos verschwunden

Ursprüngliche Meldung vom 5. November 2019: Heidelberg - Seit Dienstag (5. November) wird der 23-jährige Hubertus K. vermisst. Der junge Mann aus München hält sich aktuell und Heidelberg auf. Um kurz nach Mitternacht wurde er noch von Freunden gesehen, als er ein Verbindungshaus in der Neuen Schloßgasse verließ. Nach Angaben der Polizei war der 23-Jährige zu diesem Zeitpunkt zwar alkoholisiert, aber orientiert und mobil. Dennoch fehlt von dem jungen Münchner seitdem jede Spur.

Heidelberg/München: 23-Jähriger verlässt Verbindungshaus – und verschwindet spurlos

Hubertus K. hat kein Auto. Sein Gepäck befindet sich bei seiner Freundin in Heidelberg. Alle Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bisher ergebnislos. Auch die Ortung seines Mobiltelefons ist nicht möglich – das Handy des jungen Mannes aus München ist ausgeschaltet. Die Polizei Heidelberg wendet sich nun mit folgender Beschreibung von Hubertus K. an die Öffentlichkeit:

23 Jahre alt

1,90 bis 1,95 Meter groß

athletische Gestalt

kurze, blonde Haare mit Seitenscheitel

kleine Narbe auf der Nase

spricht Hochdeutsch

beigefarbene Hose

hellblaues Hemd

braune Jacke

trug blaue Schuhe und sogenanntes Verbindungsband

Die Ermittler gehen nicht davon aus, dass der junge Vermisste aus München Suizidgedanken hat. Wie heidelberg24.de* berichtet, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich er sich in einer hilflosen Lage befindet.

80 Prozent der Vermisstenfälle in Deutschland klären sich innerhalb der ersten vier Wochen auf. Was bleibt, ist die kleine Zahl der Menschen, die auch nach langer Zeit verschwunden bleiben. Einer der aktuell wohl bekanntesten Fälle ist der der vermissten Rebecca Reusch. Die 15-Jährige verschwand am 18. Februar 2019 aus dem Haus ihrer Schwester. Seitdem fehlt von dem Mädchen jede Spur.

Heidelberg/München: Kriminalpolizei sucht nach vermisstem Hubertus K.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Hubertus K. aus München geben kann, soll sich direkt über den Polizeinotruf 110 oder unter ☎ 0621 174 4444 bei der Kriminalpolizei Heidelberg melden.

Vor wenigen Wochen verschwand in Heidelberg auch eine 15-jährige Schülerin aus Vietnam. Die Jugendliche besuchte eine Sprachschule in der Stadt – in den Flieger zurück nach Hause stieg sie nicht ein. Erst Wochen später konnte die Polizei den Teenager in Frankfurt aufgreifen.

Auch das Münchner Portal tz.de* berichtet über den Vermisstenfall.

