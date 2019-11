Student (23) in Heidelberg vermisst: Spürhund schlägt an - Freunde bei Polizeiaktion dabei

Der 23-jährige Hubertus K. aus München wird vermisst. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens hielt sich der junge Mann in Heidelberg auf.

Nach einem Aufenthalt in Heidelberg wird der 23-jährige Hubertus K. vermisst.

Die Polizei Heidelberg wendet sich an die Öffentlichkeit - und hat einen schrecklichen Verdacht.

Ein Foto und eine Personenbeschreibung sollen zu dem jungen Mann führen.

Update vom 10. November, 17.05 Uhr: Noch immer herrscht Ungewissheit im Fall des vermissten Hubertus K. aus München, nun scheint sich endlich eine Spur ergeben zu haben! Wie Bild berichtet, soll seit Sonntagnachmittag im Bereich der Alten Brücke in Heidelberg gesucht werden. Bei diesem Einsatz soll nun ein Spürhund angeschlagen haben.

Wie das Blatt weiter berichtet, soll die Wasserschutzpolizei unverzüglich mit speziellen Suchhunden angerückt sein. Gegen 15.30 Uhr soll der Hund angeschlagen haben, ein zweiter Hund soll dann gegen 15.50 Uhr ebenfalls an der gleichen Stelle angeschlagen haben.

Wie Bild weiter wissen will, sollen nun Taucher nach dem jungen Mann suchen. Dafür soll eigens die Schifffahrt im Bereich der Heidelberger Altstadt komplett eingestellt worden sein. Demnach sollen Freunde des Vermissten am Ufer stehen, der Suche beiwohnen. Mittlerweile soll die Suchaktion wegen der Dunkelheit jedoch unterbrochen worden sein.

Update vom 8. November, 13.50 Uhr: Auf der Suche nach dem vermissten Hubertus K. hat die Polizei Mannheim bereits „relativ viele“ Hinweise erhalten. Das hat Sprecher Michael Klump am Freitagnachmittag gegenüber heidelberg24.de* bestätigt. Der entscheidende Hinweis sei bislang allerdings nicht dabei gewesen.

Fiel der 23-Jährige womöglich einem Verbrechen zum Opfer? „Derzeit können wir nichts ausschließen. Wir klopfen alles ab, was in Betracht kommen könnte“, erklärt Polizei-Sprecher Klump. Rätsel gibt nun auch der Instagram-Account des jungen Mannes auf. Dieser wurde laut Informationen von heidelberg24.de* inzwischen auf „nicht-öffentlich“ gesetzt. Zuvor waren dort noch private Bilder des 23-Jährigen zu sehen gewesen.

Update vom 8. November, 9.15 Uhr: Hubertus K. bleibt weiter verschwunden. Nun bittet auch die Polizei München noch einmal ausdrücklich um Unterstützung bei der Suche nach dem vermissten 23-Jährigen. „Nachdem die bisherige Suche nicht erfolgreich war, haben uns die Kollegen der Polizei Mannheim gebeten, den Beitrag hier in München zu teilen. Bitte die Augen offen halten“, ist auf Twitter zu lesen. Beigefügt ist der entsprechende Zeugenaufruf vom 5. November.

Bitte RT:



Nachdem die bisherige Suche nicht erfolgreich war, haben uns die Kollegen der @PolizeiMannheim darum gebeten, den Beitrag hier in #München zu teilen.



Bitte keine Hinweise über Twitter, sondern über die Kontaktmöglichkeiten im Link. https://t.co/la1k7MgAUk — Polizei München (@PolizeiMuenchen) November 8, 2019

Student aus München nach Nacht in Heidelberg vermisst - Freunde berichten mysteriöse Details

Update vom 7. November, 16.02 Uhr: Noch immer fehlt jede Spur von Hubertus K. aus München. Wie Bild nun wissen will, liefen alle bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei ins Leere. Wie das Blatt weiter berichtet, soll der junge Mann Mitglied der Studentenverbindung „Curonia“ sein. Mit einem Kollegen der Verbindung soll Hubertus K. am Sonntagabend eine Veranstaltung besucht haben.

Auf dem Weg zu einem anderen Verbindungshaus sei dann der Kontakt zu dem 23-Jährigen abgebrochen. Auf dem rund 100 Meter langen Weg verliert sich die Spur zu Hubertus. „Es wird gemunkelt, dass Hubertus, statt zu uns, zu dem befreundeten Verbindungshaus zu seiner Freundin gehen wollte. Sein Kumpel soll angeblich zum Bahnhof gelaufen sein, um nach Hause zu fahren“, erklärt ein Student gegenüber Bild.

Doch wie das Blatt weiter berichtet, soll der Kumpel des Vermissten nicht am Bahnhof angekommen sein. Der junge Mann sei stattdessen völlig verdreckt im Freien aufgewacht. Auch Wertsachen des jungen Mannes hätten gefehlt, Hans-Georg R. habe demnach einen Filmriss gehabt.

Eine Bekannte des Vermissten erklärt gegenüber Bild, dass es sich bei Hubertus K. um einen trinkfesten jungen Mann handelt. „Hubertus war zuletzt in München gemeldet, hat aber in Augsburg Jura studiert und dort oft im Verbindungshaus übernachtet. Die trinken fast täglich und vor allem Schnaps“, erklärt die junge Frau. Dass der junge Mann freiwillig verschwunden oder in die Neckar gesprungen sein könnte, kann sich von den Freunden niemand vorstellen.

Mannheims Polizeisprecher Michael Klump erklärt gegenüber Bild: „Wir tun Menschenmögliches, die Suche nach dem Vermissten läuft auf Hochtouren weiter. Derzeit sind Kollegen der Wasserschutzpolizei mit mehreren Tauchern im Neckar unterwegs. Noch gibt es allerdings keine heiße Spur.“ Demnach seien rund sechs Taucher in drei Gruppen seit dem frühen Vormittag im Einsatz.

Münchner nach Nacht in Heidelberg vermisst - Polizei hat mittlerweile schlimme Vermutung

Update vom 7. November, 9.10 Uhr: Die Polizei hat immer noch keine zielführenden Hinweise, die Aufschlüsse geben können, was mitHubertus K. in Heidelberg passiert ist. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen gegenüber heidelberg24.de*. Die Suche wird fortgesetzt. Da weiterhin der schreckliche Verdacht besteht, dass der Vermisste in den Neckar gestürzt sein könnte, ist auch die Wasserschutzpolizei alarmiert und wird weitere Maßnahmen treffen. Die Polizei in Heidelberg steht in engen Kontakt mit den Beamten aus München.

Update vom 7. November, 7.40 Uhr: Seit Montag (4. November) läuft die dramatische Suche nach Hubertus K. – und bislang gibt es keinerlei Hinweise zum Vermissten. Die Polizei sucht die Altstadt in Heidelberg mit Hunden sowie Zivilbeamten ab, denn hier ist der 23-Jährige zuletzt gesehen worden, wie heidelberg24.de* berichtet.

Münchner nach Nacht in Heidelberg weg - Polizei hat schlimmen Verdacht

Update vom 6. November 2019, 14.43 Uhr: Wo ist Hubertus K.? Noch immer fehlt jede Spur von dem 23-jährigen Mann aus München. Wie Polizeisprecher Michael Klump nun gegenüber Bild erklärt, seien alle bislang eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen erfolglos gewesen. Doch die Polizei sucht auch weiterhin mit Hochdruck nach dem Münchner. „Derzeit sind Polizeistreifen auch mit Hunden sowie Zivilbeamte der Kripo in der Altstadt unterwegs“, erklärt Klump.

Obwohl es bislang keine Hinweise auf den Verbleib von Hubertus K. gibt, äußert Klump im Gespräch mit dem Blatt einen schrecklichen Verdacht: „Wir befürchten, dass der junge Mann im angetrunkenen Zustand vermutlich gestürzt sein könnte und womöglich irgendwo in hilfloser Lage liegen könnte oder aber auch eine Böschung hinab gestürzt und in den Neckar gestürzt sein könnte. Dies sind aber alles Spekulationen, wir sind daher dringend auf Hinweise angewiesen.“

Rätselhaftes Verschwinden: Münchner nach Nacht in Heidelberg weg

Update vom 6. November 2019, 10.02 Uhr: Noch immer herrscht Unklarheit im Fall des vermissten Hubertus K. aus München. Wie die Polizei nun gegenüber Heidelberg24 erklärt, verschwand der 23-Jährige in der Nacht von Sonntag auf Montag und nicht wie zunächst angenommen am Dienstag.

Unklar ist bislang, unter welchen Umständen der junge Mann verschwand. Ob bereits wichtige Hinweise bei der Polizei eingegangen sind, bestätigte die Polizei gegenüber Heidelberg24 bislang nicht.

Rätselhaftes Verschwinden: Münchner nach Nacht in Heidelberg weg - Polizei veröffentlicht Foto

Ursprungsmeldung vom 5. November 2019: Heidelberg - Wo ist Hubertus K. aus München? Diese Frage stellt sich die Polizei Heidelberg seit dem frühen Dienstagmorgen. Das letzte Lebenszeichen erreichte Freunde um kurz nach Mitternacht, seit diesem Moment fehlt jede Spur von dem jungen Mann. Nun veröffentlicht die Polizei Heidelberg ein Foto des 23-Jährigen.

Heidelberg: Münchner Hubertus K. vermisst - Polizei veröffentlicht Foto

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens hielt sich Hubertus K. in Heidelberg auf. In der Nacht von Montag auf Dienstag war der junge Mann mit Freunden in der Altstadt unterwegs, dort wurde der 23-Jährige zuletzt gesehen. Gegen Mitternacht soll der junge Münchner beim Verlassen eines Verbindungshauses in der Neuen Schloßgasse von Freunden gesehen worden sein. Wie die Polizei erklärt, sei Hubertus K. zu diesem Zeitpunkt zwar alkoholisiert, jedoch orientiert und mobil gewesen.

Da jedoch nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der 23-Jährige in einer hilflosen Lage befindet, wendet sich die Polizei Heidelberg nun an die Öffentlichkeit. „Es liegen derzeit keine Hinweise auf Suizidgedanken oder lebensbedrohliche Erkrankungen vor“, erklärt die Polizei in einer Mitteilung.

Wo ist der vermisste Hubertus K.? Polizei Heidelberg veröffentlicht Bild

Ein veröffentlichtes Bild soll nun helfen, den 23-jährigen Hubertus K. zu finden. Zusätzlich veröffentlicht die Polizei eine Personenbeschreibung des jungen Mannes. Demnach wird Hubertus K. als 190 bis 195 cm groß und mit einer athletischen Gestalt beschrieben. Seine kurzen, blonden Haare trägt der 23-Jährige mit einem Seitenscheitel. Der 23-Jährige trägt an der Nase eine Narbe, spricht Hochdeutsch und verfügt über kein Auto.

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: 23-jähriger Hubertus K. vermisst - Zeugen dringend gesucht - Bitte teilen!https://t.co/umZvrd4EhV — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) November 5, 2019

Zur Zeit seines Verschwindens war Hubertus K. mit einer beigefarbenen Hose, einem hellblauem Hemd, blauen Schuhen und einer braunen Jacke bekleidet. An seinem Handgelenk war deutlich sichtbar ein sogenanntes Verbindungsband. Sein Gepäck befindet sich bei seiner Freundin in Heidelberg, das Mobiltelefon des 23-Jährigen habe Hubertus K. zwar bei sich geführt, es ist jedoch ausgeschaltet.

Münchner nach Aufenthalt in Heidelberg vermisst - Polizei wendet sich an Öffentlichkeit

Obwohl der 23-Jährige bereits kurz nach seinem Verschwinden als vermisst gemeldet wurde, verliefen bisherige Fahndungsmaßnahmen ergebnislos.

Hinweise bitte über den Polizeinotruf 110 oder an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 oder an jede andere Polizeidienststelle.

