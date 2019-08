Zivilcourage: Mann stürzt ins Gleis - Passanten und Polizei eilen zur Hilfe

Am Mittwochvormittag ist am Hauptbahnhof Frankfurt ein Mann auf die S-Bahn-Gleise gestürzt. (Symbolbild)

Am Mittwochvormittag ist am Hauptbahnhof Frankfurt ein Mann auf die S-Bahn-Gleise gestürzt. Zeugen konnten ihn noch rechtzeitig wieder auf den Bahnsteig ziehen.

Update, 10.49 Uhr: Schreckminuten am Hauptbahnhof Frankfurt: Ein 39-Jähriger ist gegen 9.30 Uhr am Mittwochmorgen auf die Schienen des Gleises 103 der S-Bahn-Station gestürzt. Passanten und Beamte von der Bundespolizei waren sofort zur Stelle und zogen den Mann verletzt wieder auf den Bahnsteig zurück. Der 39-Jährige hat sich bei dem Sturz Verletzungen am Kopf zugezogen.

Der Notarzt musste ihn noch auf dem Bahnsteig behandeln. Deshalb musste das Gleis für die Zeit der ärztlichen Versorgung gesperrt und die S-Bahnen umgeleitet werden, wie die Bundespolizei auf Nachfrage mitteilt. Der Verletzte sei nun in ein Krankenhaus gebracht worden, so der Sprecher der Bundespolizei weiter. Über die Schwere der Verletzungen ist bis dato nichts bekannt. Der S-Bahn-Verkehr ist mittlerweile wieder freigegeben.

Frankfurter Hauptbahnhof: Bundespolizei rettet Mann aus Gleisbett

Erstmeldung, 10.37 Uhr: Frankfurt - An den S-Bahn-Gleisen am Hauptbahnhof Frankfurt hat es laut ersten Informationen einen Zwischenfall gegeben. Ein Mann ist auf die S-Bahn-Gleise gestürzt.

Offenbar hat es am Mittwochvormittag einen Zwischenfall an den Gleisen der S-Bahnen am Hauptbahnhof Frankfurt gegeben. Ein Mann ist auf Gleis 103 der Bahn-Station gestürzt. Glücklicherweise waren Beamte der Bundespolizei in der Nähe. Sie konnten den Mann rechtzeitig bergen. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann so schwer, dass er aktuell noch vor Ort behandelt werden muss.

Die S-Bahnen in Richtung Wiesbaden und über den Flughafen Frankfurt fahren verzögert oder fallen aus. Mehr dazu in unserem RMV-Ticker.

Hauptbahnhof Frankfurt: Seit Wochen bundesweit in den Schlagzeilen

Der Hauptbahnhof Frankfurt steht seit Wochen bundesweit in den Schlagzeilen. Vor zwei Wochen wurde ein Junge von einem Mann vor einen einfahrenden ICE gestoßen und kam dabei ums Leben*. Wenige Tage später gab es einen spektakulären Einbruch auf die Filiale der Frankfurter Sparkasse am Hauptbahnhof. Damals kam es zu einer Schießerei*, verletzt wurde dabei niemand.

Wir aktualisieren den Artikel fortlaufend

