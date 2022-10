Hat Anna-Carina einen anderen? Das sagt Stefan Mross zu den Gerüchten

Von: Susanne Kröber

Teilen

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack machen schwere Zeiten durch. Nach Fremdflirt-Schlagzeilen um seine Ehefrau spricht der Schlagerstar jetzt Klartext.

Passau – Seit 2016 sind Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack ein Paar, 2020 heirateten die beiden in der Sendung „Schlagerlovestory.2020“ live im Fernsehen – mit Florian Silbereisen als Trauzeuge. Doch im September wurden Gerüchte laut, ihre Ehe befände sich nach einem Fremd-Flirt in der Krise. Mross bestätigte damals gegenüber der Bild-Zeitung: „Anna-Carina und ich hatten drei schwierige Monate, wir waren viel getrennt.“

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei Florian Silbereisen: „Uns geht es sehr gut“

Im September erklärte Stefan Mross gegenüber Bild, er und seine Frau Anna-Carina Woitschack würden versuchen, ihre „Probleme in den Griff zu bekommen“. Aber ist ihnen das auch gelungen? Am vergangenen Samstag traten Mross und Woitschack in der ARD-Sendung „Das große Schlagerjubiläum 2022 – Auf die nächsten 100!“ auf. Dort herzte Moderator Florian Silbereisen nicht nur seine Ex-Freundin Helene Fischer, sondern hakte auch nach, wie es dem Schlagerpaar Mross und Woitschack nach den Trennungsgerüchten geht.

Bei ihrem Auftritt beim Schlagerjubiläum von Florian Silbereisen war von einer Ehekrise bei Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack nichts zu spüren. © IMAGO/STAR-MEDIA

„Uns geht es sehr, sehr gut“, betonte „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross in der Jubiläumsshow von Florian Silbereisen. „Man kauft ja wirklich die Zeitungen, damit man über sich selber was erfahren kann. Und in unserem Fall ist das genauso.“ Gemeinsam traten Mross und seine Anna-Carina mit ihrem Song „Das Tattoo auf meiner Haut“ auf, warfen sich verliebte Blicke zu und fassten sich an den Händen. Ist also alles wieder gut bei den beiden oder liefern sie einfach eine perfekte Show ab?

Stefan Mross und Anna-Carina: Gehen sie privat längst getrennte Wege?

Florian Silbereisen entließ Stéfan Mross und Anna-Carina Woitschack mit den Worten „Es geht euch gut, das ist schon mal das Wichtigste und alles andere werdet ihr so regeln, dass es passt.“ Hat Silbereisen, dessen Mama Helga kürzlich einen Schlaganfall erlitt, hinter der Bühne etwa ein doch nicht ganz so inniges Paar erlebt?

Laut Informationen der Bild-Zeitung sollen Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack während der Aufzeichnung der Jubiläumsshow von Florian Silbereisen nicht wie gewohnt in ihrem Luxus-Camper übernachtet haben, sondern in zwei getrennten Zimmern im Hotel Westin in Leipzig. Mross soll außerdem gegenüber Freunden erzählt haben, dass Anna-Carina einen anderen habe und ausziehen wolle.

„Gewisse Unwahrheiten“: Stefan Mross äußert sich zu Fremdgeh-Gerüchten

Jetzt sah sich Stefan Mross gezwungen, zu den Gerüchten um ihn und seine dritte Ehefrau Anna-Carina Stellung zu nehmen. „Wie ihr vielleicht aus den Medien entnehmen könnt, gibt es derzeit viele Schlagzeilen rund um unser Privatleben“, schreibt Mross zu einem Schwarz-Weiß-Foto von sich bei Instagram. „Bisher konnten wir damit umgehen, da dies nun mal zu unserem ‚öffentlichen‘ Leben dazugehört. Nun aber bitte ich zu respektieren, dass gewisse Unwahrheiten klargestellt werden müssen.“

Dann wird Stefan Mross konkreter. „Zur Behauptung ‚Anna-Carina hätte einen anderen‘ stelle ich klar, dass dies nicht der Wahrheit entspricht.“ Von seinen Fans bekommt der „Immer wieder sonntags“-Star dafür viel Zuspruch. Ein gemeinsames Statement der beiden sucht man allerdings vergeblich, Anna-Carina Woitschack selbst postete bei Instagram lediglich einige Bilder ihres Auftritts.