Skandal: Lehrer soll Kind sexuell missbraucht haben - schockierender Fund

Die Staatsanwaltschaft bei Hannover beschäftigt ein Skandal. Ein Lehrer aus Stadthagen soll sein Kind sexuell missbraucht. Bei ihm wurden Kinderpornos gefunden.

Hannover - Wie nordbuzz.de* berichtet, befindet sich derzeit ein 36 Jahre alter Musiklehrer aus Stadthagen bei Hannover in Untersuchungshaft. Der furchtbare Verdacht: Der Mann soll nicht nur "jede Menge" kinderpornografisches Material besessen haben, sondern auch sein eigenes Kind sexuell missbraucht haben.

Stadthagen bei Hannover: Lehrer wegen des Besitzes von Kinderpornografie angeklagt

Der Beschuldigte arbeitete als Musiklehrer an einem Gymnasium bei Hannover und leitete zudem auch Kinderchöre in der Region. Die deutschen Behörden wurden von amerikanischen Kinderporno-Ermittlern auf die Spur des Lehrers gebracht.

Im Zuge weltweiter Ermittlungen gegen Kinderporno-Ringe im Internet waren die nordamerikanischen Experten auf den 36-Jährigen aufmerksam geworden.

Hannover: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Lehrer aus Stadthagen

Daraufhin hatte die in Niedersachsen für die Bekämpfung von Kinderpornografie zuständige Staatsanwaltschaft Hannover die Ermittlungen wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie gegen den Mann aufgenommen. Mitte Mai erfolgte die erste Durchsuchung des Hauses des Musiklehrers.

Hannover: Musiklehrer aus Stadthagen soll eigenes Kind sexuell missbraucht haben

Bei der ersten und einer anschließenden, zweiten Durchsuchung des Hauses desMusiklehrers beschlagnahmten die Ermittler Datenträger, die "jede Menge kinderpornografisches Material" enthielten, wie ein Sprecher gegenüber Bild äußerte.

Dann der Schock: Bei der Sichtung des Materials stießen die Beamten unter anderem auf Bilder aus dem Jahr 2015, auf denen auch der sexuelle Missbrauch in der eigenen Familie des Angeklagten zu sehen ist. Am 28. Mai wurde der Musiklehrer dann im Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch seines eigenen Kindes in Untersuchungshaft genommen.

