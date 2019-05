Perverser Mann folgt Mädchen (10) in Netto - dort tut er etwas Abscheuliches

Ein Mann griff einem zehnjährigen Mädchen in Hannover Linden im Netto an den Po und verfolgte sie anschließend.

Hannover - Zu einem beunruhigenden Vorfall kam es am Dienstagabend, 30. April, in einer Netto-Filiale in Hannover Linden. Wie nordbuzz.de* berichtet, begrapschte ein bislang Unbekannter eine Zehnjährige mehrfach und verfolgte sie. Nun bittet die Polizei Hannover um Mithilfe auf der Suche nach dem perversen Mann.

Netto in Hannover Linden: Mann begrapscht 10-jähriges Mädchen - Polizei sucht nach Perversem

Der unbekannte Täter soll dem Mädchen an der Kasse der Netto-Filiale im Allerweg zweimal an den Po gefasst haben. Doch bei dieser einen sexuellen Belästigung blieb es nicht! Später verfolgte er die Zehnjährige und ihre elf Jahre alte Freundin bis zu einem Hauseingang, wo die verängstigten Kinder an der Tür klingelten und um Einlass baten.

Noch bevor die beiden Mädchen sich ins Haus retten konnten, griff der Perverse dem 10 Jahre alten Mädchen erneut an den Hintern. Dann floh der Mann.

Hannover: Schock bei Netto! Polizei sucht nach perversem Mann - Täterbeschreibung

Jetzt sucht die Polizei Hannover nach dem Mann aus dem Netto in Hannover und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung.

Personenbeschreibung des Täters:

männlich

etwa 30 Jahre alt

1,70 bis 1,75 Meter groß

dünne Statur

schmales Gesicht

auffällig große Nase

kurze, dunkelbraune Haare

schwarze Kapuzenjacke

graue Stoffmütze

grau-blauer Rucksack

Hielt im Supermarkt ein iPhone in der Hand

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall und/oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-3920 bei der Polizei zu melden.

