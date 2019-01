Plötzliche Eingebung - Sohn rettet seinem Vater das Leben

Auf der Flucht vor einem Feuer stürzte ein älterer Mann in seinem Haus und blieb verletzt liegen. Doch in letzter Sekunde hat sein Sohn plötzlich eine vermutliche lebensrettende Eingebung.

Hannover - Als am Montagabend aus bislang unbekannter Ursache plötzlich ein Feuer in einem Haus in Steinwedel bei Hannover ausbricht, versucht ein älterer Mann, das Haus zu verlassen, wie nordbuzz.de* berichtet. Doch auf seiner Flucht vor den Flammen passiert das Unglück: Er stürzt und bleibt verletzt liegen.

Hannover: Sohn ist im Stall, als das Feuer im Haus ausbricht

+ Hannover: Bei der Flucht vor dem Brand stürzte der Vater und verletzte sich. © NonstopNews

Zum gleichen Zeitpunkt war sein Sohn im angrenzenden Stall mit dem Kühen beschäftigt - und plötzlich hatte er eine Eingebung, die lebensrettend gewesen sein dürfte. Er begab sich in das bereits stark verqualmte Erdgeschoss des Hauses - und entdeckte dort seinen gestürzten und verletzten Vater.

Hannover: Sohn findet verletzten Vater - und rettet ihn vor Brand

+ Hannover: Die Feuerwehr entdeckte Vater und Sohn hinter dem Haus mit Rauchgasvergiftungen. © NonstopNews

In buchstäblich letzter Sekunde gelang es dem Sohn, seinen Vater aus dem brennenden Haus ins Freie zu schaffen und die Feuerwehr zu alarmieren. Die Rettungskräfte entdeckten die beiden hinter dem Haus - sei wurden mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr bringt Brand bei Hannover schnell unter Kontrolle

+ Hannover: Der Brand wurde von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht. © NonstopNews

Das Feuer konnte derweil schnell unter Kontrolle gebracht werden - ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Kuhstall wurde verhindert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

