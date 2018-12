Messer-Attacke am Hauptbahnhof: Streit endet in Blutbad - Kamera zeichnet alles auf

Am Hauptbahnhof Hannover eskalierte der Streit zwischen zwei Männern und es kam zu einem Messer-Angriff, der in einem Blutbad endete.

Update vom 1. Dezember, 11.17 Uhr: Der blutige Streit am Hauptbahnhof Hannover, bei dem ein Mann mit einem Messer niedergestochen wurde, ist genau dokumentiert.

Wie die Neue Presse berichtet, hätten die Kameras im Bahnhof den Vorfall aufgezeichnet. „Das Material ist gesichert worden“, wird Polizeisprecher Philipp Hasse in dem entsprechenden Bericht zitiert. Die Tatwaffe, ein Messer, sei bislang noch nicht gefunden worden. Dafür habe sich der Zustand des lebensgefährlich verletzten Opfers stabilisiert. Der Messer-Angriff ist bereits der dritte in den vergangenen drei Wochen in der Drogen-, Obdachlosen- und Trinkerszene in der Innenstadt von Hannover, wie die Neue Presse weiter berichtet.

Messer-Attacke am Hauptbahnhof Hannover: Streit endet in Blutbad - Die Erstmeldung

Hannover/Niedersachsen - Wie nordbuzz.de* berichtet, kam es am Freitag, 30. November, gegen 11.30 Uhr zu einer blutigen Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Hannover. Die Hintergründe der Tat, die einen Großeinsatz der Polizei auslöste, sind derzeit noch unklar.

Hannover: Messer-Angriff am Hauptbahnhof - Streit zwischen zwei Männern gerät außer Kontrolle

+ Hinterlassenschaften der Rettungskräfte © Nonstopnews Nach Angaben von Nonstopnews gerieten im Bereich des Aufgangs zu Gleis 11 und zwölf am Hauptbahnhof Hannover ein 53-Jähriger und ein 48 Jahre alter Mann aneinander. Plötzlich geriet der Streit außer Kontrolle und der ältere Mann griff den Jüngeren mit einem Messer an.

Messer-Angriff am Hauptbahnhof Hannover: Opfer erleidet schwere Stich-Verletzungen

+ Zahlreiche Gaffer machten Fotos und Videos © Nonstopnews Der 53-Jährige verletzte den 48 Jahre alten Mann bei dem Messer-Angriff schwer im Bereich des Oberkörpers und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei konnte den Täter festnehmen und sperrte den Tatort weiträumig ab. Dennoch versammelten sich zahlreiche Gaffer, die vielfach Fotos und Videos mit dem Handy machten.

Hannover: Messer-Aattacke am Hauptbahnhof - Hintergründe der Tat noch unklar

+ Polizei und Spurensicherung im Einsatz © Nonstopnews Die Hintergründe zum Messer-Angriff am Hauptbahnhof Hannover sind bislang unklar. Laut Bild.de soll es sich bei den Beteiligten um Männer aus dem Obdachlosen-Milieu handeln.

* nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

