Schrecklicher Verdacht: Taucher suchen vermisste Christa E. in See unter Eis

Hannover/Groß-Buchholz - Mithilfe von Fotos sucht die Polizei seit Freitag, 18. Januar, nach der spurlos verschwundenen Christa E. aus Groß-Buchholz.

Wie nordbuzz.de* berichtet, wurde die 71-Jährige Seniorin das letzte Mal am vergangenen Freitag gegen 17 Uhr von ihrer Nachbarin gesehen. Seitdem gilt die Seniorin als vermisst. In Hamburg wird hingegen Hilal seit 20 Jahren vermisst. Auch ein 15-Jähriges Mädchen ist in Hamburg verschwunden.

+ Der zugefrorene Altwarmbüchener See © picture alliance / dpa

Den Ermittlern der Polizei liegen Hinweise vor, dass sich Christa E. am frühen Freitagabend am Altwarmbüchener See, beziehungsweise im Bereich des Laher Friedhofs aufgehalten hat.