Angst vor Kinderfänger: Mann will Mutter Kind entreißen - Stadt in Alarmbereitschaft

Update vom 15. Februar 2019: In Hannover herrscht nach der versuchten Entführung eines Dreijährigen im Kinderwagen durch einen älteren Mann weiter Alarmbereitschaft. Wie die „Hannoversche Allgemeine“ berichtet, sorgen privat erstellte und dutzendfach geteilte Warnungen via Facebook und WhatsApp für Aufsehen in der Bevölkerung. Zu dem Vorfall war es gekommen, als eine junge Mutter in Linden-Nord auf dem Heimweg von der Kita war. Dort soll sie dem Bericht nach am Folgetag berichtet haben, ein möglicherweise verwirrter Mann habe den Kinderwagen ruppig angegangen.

In der via sozialer Medien verbreiteten Warnung – zu sehen soll ein Zettel in einem Fenster sein – heißt es, am 7. Februar sei es zu zwei Vorfällen gekommen. Passanten hätten Kindesentführungen verhindert. Hintergründe zu dem Schreiben seien Unklar. Auch, warum es erst eine Woche später aufgehängt wurde. Nach „HAZ“-Angaben liegt der Polizei ein Fall von versuchter Entführung vor, Aussagen im Internet, es gäbe bis zu vier Fälle, widersprechen die Beamten ausdrücklich. Es handele sich um Gerüchte. Die Polizei nehme den Fall demnach sehr ernst, Streifenwagenbesatzungen seien sensibilisiert.

Meldung vom 14. Februar 2019: Bereits am Donnerstag, 7. Februar, hat ein bislang unbekannter Mann versucht, in Hannover-Linden-Nord einer jungen Mutter den Kinderwagen samt Kleinkind zu entreißen und in seine Gewalt zu bringen. Der Täter stieg anschließend in einen anhaltenden älteren VW und floh, wie nordbuzz.de* berichtet.

Hannover: Unbekannter versucht Mutter Kinderwagen mit Kleinkind zu entreißen

Am Mittwochabend, 13. Februar, war bei der Polizei Hannover nach eigenen Angaben ein Hinweis auf den Vorfall vom vorangegangenen Donnerstag eingegangen. Umgehend wurden Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Demnach hatte die 24-jährige Mutter ihren dreijährigen Sohn gegen 15.30 Uhr aus einer Kita in der Herbartstraße in Linden-Nord abgeholt. Sie war dabei in Begleitung ihrer 62-jährigen Schwiegermutter, die den Kinderwagen schob.

Im Bereich Bennostraße, Ecke Wilhelm-Blum-Straße näherte sich der unbekannte Mann zügig, drängte die 62-Jährige zur Seite und versuchte den Kinderwagen an sich zu nehmen. Erst kürzlich war in Bremen eine junge Mutter mit drei Kindern als vermisst gemeldet worden, wie nordbuzz.de* berichtet.

Weitere Fälle in Hannover? Polizei ermittelt, nachdem Unbekannter versucht, Mutter Kind zu entreißen

Das Vorhaben des Täters, den Kinderwagen in seine Gewalt zu bringen scheiterte jedoch, da die beiden Frauen den Griff festhielten. Parallel hielt ein älterer, silberner VW in Höhe des Geschehens, in dessen Beifahrerseite der Unbekannte einstieg. Anschließend fuhr der Wagen auf der Wilhelm-Blum-Straße Richtung Stärkestraße davon. Ob der Fahrer in direktem Zusammenhang zur Tat steht, wird ermittelt. Das Kleinkind und die beiden Frauen blieben unverletzt.

Drama in Hannover: Täterbeschreibung der Polizei

Der Angreifer wird als etwa 50 Jahre alt, zirka 1,70 bis 1,80 Meter groß und kräftig beschrieben. Neben seinem ungepflegten Aussehen sind seine hellen Augen sowie seine zotteligen, grauen Haare auffällig. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0511/109-3920 entgegen. Ob es weitere Vorfälle gab, wird geprüft.

