Türkischer Hochzeitskorso blockiert Autobahn - dann kommt Jaguar

Auf der Autobahn A2 brach das irre Chaos aus: Bei Hannover legte ein türkischer Hochzeitskorso den Verkehr lahm. Dann kam plötzlich ein Jaguar.

Auf der Autobahn A2 bei Hannover kam es zum reinsten Chaos

Ein türkischer Hochzeitskorso behinderte den Verkehr

Die Polizei Hannover sucht Zeugen

Hannover - Was für ein irres Chaos auf der Autobahn: Ein vermutlich türkischer Hochzeitskorso hat am Samstagnachmittag (27. April), gegen 14.10 Uhr, mit mehreren Autos den Verkehr auf der A2 zwischen den Anschlussstellen Wunstorf-Kolenfeld und Hannover-Herrenhausen stark behindert.

Die Autos vom türkischen Hochzeitskorso sind nach Angaben der Polizei mit etwa 80 km/h und eingeschaltetem Warnblinklicht nebeneinander auf allen drei Fahrstreifen in Richtung Berlin gefahren und haben dadurch den nachfolgenden Verkehr am Überholen gehindert. Die Polizei Hannover bittet jetzt um Zeugenhinweise.

Hannover: Türkischer Hochzeitskorso auf A2 - Fahrerin von Jaguar ruft auf Autobahn die Polizei

Eine 57 Jahre alte Jaguar-Fahrerin hatte am Samstagnachmittag die Polizei in Hannover alarmiert und von der Behinderung durch den Hochzeitskorso berichtet. Nach ihren Angaben war sie auf der A2 in Richtung Berlin unterwegs, als sie etwa in Höhe der Anschlussstelle Wunstorf-Kolenfeld abbremsen musste.

Der unglaubliche Grund: Vier offensichtlich zu einer türkischen Hochzeitsgesellschaft gehörende Autos (ein gelber und ein weißer Mercedes, ein Land Rover und ein weiterer weißer Wagen) blockierten alle drei Fahrstreifen, indem sie bei eingeschaltetem Warnblinklicht mit etwa 80 km/h fuhren. Ein Überholen oder Vorbeifahren am türkischen Hochzeitskorso anderer Fahrzeuge war dadurch nicht möglich. Das berichtet die Polizei Hannover in ihrer Mitteilung.

A2 bei Hannover: Türkischer Hochzeitskorso legt Autobahn lahm - Polizei sucht Zeugen

Die am Hochzeitskorso beteiligten Autos - zwei von ihnen mit Hamelner Kennzeichen - fuhren nach Angaben der Zeugin an der Anschlussstelle Hannover-Herrenhausen von der Autobahn A2 in Richtung stadteinwärts ab. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizei Hannover konnten die gesuchten Autos nicht ausfindig gemacht werden.

Die Autobahnpolizei hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Nötigung eingeleitet und bittet Zeugen und mögliche Geschädigte des türkischen Hochzeitskorsos, sich unter der Telefonnummer 0511 109-8930 zu melden.

