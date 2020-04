Frontalzusammenstoß mit Auto: Motorradfahrer stirbt an schweren Verletzungen

Bei einem schweren Unfall auf der B80 bei Hann. Münden wurden zwei Personen auf einem Motorrad lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer starb an seinen Verletzungen.

Schwerer Unfall auf der B80 bei Hedemünden (Hann.Münden) in Niedersachsen

in Niedersachsen Ein mit zwei Personen besetztes Motorrad kollidierte mit einem Auto

kollidierte mit einem Auto Der 60-jährige Motorradfahrer starb an seinen Verletzungen.

Update von Montag, 06.04.2020, 12 Uhr: Nachdem Frontalzusammenstoß auf der B80 bei Hann. Münden wurden zwei Personen aus dem Schwalm-Eder-Kreis auf dem Motorrad schwer verletzt. Der 60-jährige Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Göttingen eingeflogen.

Dort starb er an den Folgen seiner lebensgefährlichen Verletzungen. Seine Beifahrerin wurde ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Ihr Gesundheitszustand ist mittlerweile stabil. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde am Unfallort medizinisch betreut.

Unfall auf B80 in Hann. Münden

Hann. Münden/Hedemünden - Die Feuerwehr Hedemünden (Ortsteil der Stadt Hann. Münden) wurde am Sonntagnachmittag (05.04.2020) gegen 16 Uhr zu einem schweren Unfall auf der B80 gerufen. Wie der Ortsbrandmeister berichtete war ein mit zwei Personen besetztes Motorrad mit einem Auto zusammengeprallt.

Laut Feuerwehr war der Fahrer des Wagens aus Richtung Münden kommend gerade auf dem Weg zur A7. Als er beim Abbiegen von der Bundesstraße 80 zur Abfahrt Hedemünden den Motorradfahrern die Vorfahrt nahm.

Hann. Münden: Schwerer Unfall auf B80 - Motorrad kollidiert mit Auto

Die Maschine sei mit dem Auto zusammengeprallt und die Besatzung über den Wagen geschleudert worden. Dabei wurden die zwei Personen auf dem Motorrad lebensgefährlich verletzt und mussten von den Rettungskräften zur Behandlung in die Universitätsmedizin (UMG) nach Göttingen gebracht werden.

Auch der Autofahrer aus Kassel wurde bei dem Unfall verletzt. Er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus nach Göttingen gebracht. Wie es den Opfern derzeit geht, ist aktuell nicht bekannt.

Hann. Münden: zwei Motorradfahrer lebensgefährlich bei Unfall verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei dem Unfall im Einsatz waren neben der Feuerwehr Hedemünden auch die Feuerwehr Oberode. Außerdem drei Rettungswagen, ein Notarzt und der Rettungshubschrauber Christoph 44 aus Göttingen.

Die Polizei hatte nach dem Unfall zwischen Auto und Motorrad die Spurensicherung aufgenommen. Gegen etwa 20 Uhr war der Einsatz beendet.

