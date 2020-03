Spektakulärer Fund in Niedersachsen: Spaziergänger entdecken scharfe Handgranate bei Northeim

Hoch gefährlicher Fund in Niedersachsen: In der Ortschaft Gillersheim bei Northeim hatten zwei Spaziergänger am Sonntag eine Handgranate gefunden und die Polizei alarmiert.

Spaziergänger finden Handgranate in Gillersheim bei Northeim

bei Es ist unklar, wie die Granate in die Ortschaft in Niedersachsen kam

kam Fundort wurde weiträumig abgesperrt



Gillersheim – Spektakulärer und zugleich hoch gefährlicher Fund in der Katlenburg-Lindauer Ortschaft Gillersheim in Niedersachsen: Zwei Spaziergänger hatten am Sonntag gegen 18.30 Uhr im Straßengraben an der Straße Im Siek nahe des Gillersheimer Friedhofs eine Handgranate gefunden und die Polizei alarmiert.

Fund in Niedersachsen: Handgranate bei Northeim war wohl funktionstüchtig

Der Fund in Niedersachsen stammte nicht etwa aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern es handelte sich um eine unverwitterte olivgrüne Handgranate, die nach Angaben von Pressesprecher Uwe Falkenhain von der Polizeiinspektion Northeim noch teilweise in einer Hartverpackung steckte. Der Sicherungssplint der Granate habe noch im Objekt gesteckt.

Die alarmierten Polizeibeamten sperrten daraufhin den Fundort weiträumig ab. Es wurden Fotos von der Handgranate gemacht und ans Landeskriminalamt geschickt. Von dort kam die Bestätigung, dass es sich wohl um scharfe Munition handelt und offenbar aus dem Bestand der Bundeswehr stammt.

Fund bei Northeim: Handgranate wird in Niedersachsen aufbewahrt

Nach Abklärung mit einem Delaborierer des Landeskriminalamts in Niedersachsen wurde die Handgranate als handhabungssicher und transportabel eingestuft. Sie wurde laut Polizei-Inspektions-Pressesprecher Uwe Falkenhain abtransportiert und in einem Bombenschacht auf dem Gelände der Polizeidirektion Göttingen sicher abgelegt.

Bei einer Absuche des Straßengrabens in Gillersheim bei Northeim seien keine weiteren verdächtigen Gegenstände gefunden worden.

Fund in Niedersachsen: Entsorgung der Handgranate bei Northeim sei „unverantwortlich“

Wie die Granate nach Gillersheim in Niedersachsen gekommen sein könnte, das werde jetzt zu ermitteln sein, sagte Jürgen Engelhardt, Pressesprecher der Bundeswehr in Hannover auf HNA*-Anfrage. Der Fund bei Northeim sollte am Montag von einem Spezialkommando der Bundeswehr aus Göttingen abgeholt werden, um ihn in Hannover genauer zu untersuchen.

Der Bundeswehr-Sprecher nannte es unverantwortlich, dass jemand eine offenbar funktionstüchtige Handgranate einfach in einem Graben nicht weit entfernt von einer Ortschaft entsorgt.

Lesen Sie hier: Ers kürzlich ließ der Landkreis Northeim in Niedersachsen Handgranaten, Waffen und Munition vernichten.

Bereits 2018 gaben Bürger im Kreis Northeim in Niedersachsen massig Waffen und Munition ab.

*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digtal-Redaktionsnetzwerkes.