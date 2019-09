13-Jährige wochenlang vermisst:  Facebook-Video lässt hoffen  

Vermisst: Die 13-jährige Tsion Feleke Debebe aus Hanau ist seit Wochen verschwunden. Die Polizei schöpft Hoffnung aus einem Video auf Facebook.

Update vom 16.09.2019, 11:35 Uhr: Die Polizei ist noch immer auf der Suche nach Tsion Feleke Debebe. Die 13-jährige aus Hanau ist seit Wochen vermisst gemeldet, neue Hinweise liegen der Polizei trotz des Zeugenaufrufs aktuell nicht vor. Überprüft werden müsse allerdings weiterhin, ob sich die 13-Jährige in Zürich aufhält - diese Information hatten die Beamten von einem Bekannten der 13-Jährigen erhalten.

Vermisst: 13-jährige aus Hanau auf Facebook zu sehen

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, ist trotzdem davon auszugehen, dass es der Hanauerin gut geht - ein auf Facebook kursierendes Video zeige sie singend und wohlbehalten. Dennoch sucht die Polizei weiter mit Hochdruck nach dem Mädchen: „Je jünger der Vermisste ist, desto stärker sind die Maßnahmen, die wir treffen“, erklärt ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage.

Erstmeldung vom 14.09.2019, 10:42 Uhr: Hanau - Wo ist Tsion Feleke Debebe? Das fragt aktuell die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um entsprechende Mithilfe. Die 13-jährige Tsion, die in Äthiopien geboren ist, hat bereits Ende Juli die elterliche Wohnung in Hanau im Rhein-Main-Gebiet verlassen.

Hanau: 13-jähriges Mädchen vermisst

Ein Bekannter will Tsion vor Kurzem bei einer äthiopischen Sportveranstaltung in Zürich in der Schweiz gesehen haben. Dies konnte bislang allerdings nicht bestätigt werden. Entsprechende Ermittlungen laufen laut Polizei bereits. Nach aktueller Einschätzung der Kripo Hanau dürfte es der 13-Jährigen vermutlich gut gehen.

So beschreibt die Polizei Tsion Feleke Debebe:

Sie ist 1,58 Meter groß und dunkelhäutig.

Die 13-Jährige hat eine schlanke Statur.

Das Mädchen war bei seinem Verschwinden mit einer Jeanshose, einem braunen Top und pinkfarbenen Sandalen bekleidet.

Zudem hatte die 13-Jährige eine braune Handtasche dabei.

Vermisste aus Hanau: Polizei hofft auf Hinweise

Hinweise darauf, wo sich Tsion Feleke Debebe derzeit aufhält, nimmt die Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181/100-123 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

red

