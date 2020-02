Schlägerei und plötzlicher Angriff am Freiheitsplatz: Polizei hat einen Verdacht

In Hanau ist es in zu einer Schlägerei und einer und einem plötzlichen Angriff am Freiheitsplatz gekommen. In einem Fall hat die Polizei schon einen Verdacht.

In Hanau ist es in zu einer Schlägerei und einem plötzlichen Angriff am Freiheitsplatz gekommen. In einem Fall hat die Polizei schon einen Verdacht.

Schlägerei und Angriff in Hanau

Freiheitsplatz steht bei Attacken zweimal im Fokus

Polizei hat zu einem Fall schon einen Verdacht

Hanau – In Hanau ist es in den vergangenen Tagen zu einer Schlägerei und einem Angriff gekommen, bei denen Menschen verletzt worden sind. Die jüngste Auseinandersetzung ereignete sich am frühen Samstagmorgen (1.02.2020) gegen 01:35 Uhr.

Hanau: Schlägerei am Freiheitsplatz endet für Mann in der Uniklinik

Bei einer Schlägerei am Freiheitsplatz in Hanau ist ein 31-jähriger Mann aus Erlensee am Auge verletzt worden und hat Gesichtsfrakturen erlitten. Wie die Polizei berichtet, prügelte er sich mit einem 18-jährigen Mann.

Vorausgegangen war ein Streit des Verletzten mit einer jungen Frau aus einer Personengruppe, die sich am Taxistand aufhielt. Der Grund dieses Streites liegt noch im Dunkeln. Sicher ist, dass es anschließend zur Schlägerei kam.

Weiterer Angriff in Hanau – Jugendlicher schlägt unvermittelt zu

Wegen seiner Verletzungen musste der Mann aus Erlensee mit dem Krankenwagen in die Uni-Klinik nach Frankfurt transportiert werden. Der 18-Jährige wurde nach kurzer Flucht durch die Polizei von Hanau festgenommen.

Eine weiterer Angriff in Hanau fand am Donnerstagabend (30.01.2020) an der Bushaltestelle „Am Freiheitsplatz“ statt. Ein etwa 16 Jahre alter Täter schlug einem Jugendlichen ins Gesicht.

Hanau: Polizei sucht nach Angriff am Freiheitsplatz nach Zeugen

Was war geschehen? Gegen 18.50 Uhr stand der Brachtaler an der Haltestelle in Hanau, als der Unbekannte aus einer Gruppe von Begleitern heraustrat und den 17-Jährigen unvermittelt anging, berichtet die Polizei Südosthessen. Der etwa 1,75 Meter große Täter hatte schwarze lockige Haare und eine schmale Figur. Er trug eine schwarze Hose. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-611 zu melden. chw

