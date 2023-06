Mann findet Kassenbon aus Niedersachsen von 1989: Er zeugt von längst vergessener Zahlungsart

Von: Armin T. Linder

Den Kassenbon habe der Mann in einem alten Schreibtisch gefunden. © Sinnergielabor

Dass ein wiedergefundener Kassenbon aus dem Jahr 1989 aus Niedersachsen den Betrag in D-Mark ausweist, dürfte keinen überraschen. Bei der Zahlungsart sieht das anders aus.

Bielefeld/Hameln - Lieber nicht wegwerfen! Das denken sich wohl viele, wenn sie einen Kassenbon in den Händen halten. Erst recht, wenn es sich nicht um Lebensmittel handelt, sondern um Ware, die man ja vielleicht doch noch zurückgeben oder umtauschen möchte. Nicht selten landen die Zettel dann irgendwo, werden vergessen, überdauern die Jahre oder gar Jahrzehnte und tauchen dann wieder auf. Fotos davon sorgen dann gerne mal im Netz für Aufsehen.

Alte Kassenbons sorgen im Netz immer wieder für Aufsehen

So geschehen ist es bei einem Schlecker-Bon aus dem Jahr 2000, bei dem der Finder über ein Produkt besonders staunt. Auch die Woolworth-Plastiktüte samt heute verpöntem Inhalt und Kassenzettel ist spannend. Über die Bons aus einem Grosso-Markt von 1998 und einem Kaufland von 1996 hatten wir ebenfalls berichtet. Diese zeigen die Preise natürlich genauso in D-Mark an wie dieses Zeitdokument aus Bayern, das bei Facebook kursierte.

Mann findet Kassenbon aus Niedersachsen vom 23. Mai 1989

Ebenfalls aus der D-Mark-Zeit stammt eine Entdeckung, die ein Kunsthistoriker aus Bielefeld nun via Facebook sowie über die Instagram-Seite „Sinnergielabor“ öffentlich machte. Zu dem Fund kam es demnach in einem alten Schreibtisch, wie er zu dem Hashtag „MysterienMittwoch“ berichtet: „In unserem neuen alten Schreibtisch fanden wir den Kassenzettel vom Modehaus Opitz in Hameln vom 23. Mai 1989.“ Das Foto des Bons sehen Sie durch Wischen bzw. Klick auf den Pfeil:

34 Jahre ist das Fundstück alt! Auch wenn die Tinte schon ein wenig verblichen ist, lassen sich jede Menge Details auf dem Zettel entdecken. Das fängt an bei der vierstelligen Postleitzahl 3250 fürs niedersächsiche Hameln an. Und geht noch weiter, wie der Entdecker erklärt: „Die Damenhose wurde um 17:10 Uhr mit Scheck bezahlt und kostete damals 79 Mark und 90 Pfennige.“

Heute komplett unüblich: Die Damenhose wurde mit Scheck bezahlt

Dass Ende der 80er Jahre noch in D-Mark gehandelt wurde, ist hinlänglich bekannt. Aber dass es üblich war, Waren per Scheck zu bezahlen? Das dürften viele längst vergessen haben. Die Zahlungsart ist längst nicht mehr gängig - wer auf Bargeld verzichten möchte, zückt heutzutage eine Karte. Einst konnte der Bankkunde hingegen Vordrucke ausfüllen und in Läden damit bezahlen - der Empfänger wiederum konnte das Papier wieder einlösen. Es gab bzw. gibt verschiedene Arten von Schecks. Ihr Bedeutungsverlust wurde vom Auslaufen der sogenannten Eurocheque-Garantie Ende 2001 beschleunigt.

Viele Banken bieten Schecks übrigens weiterhin an, wobei beispielsweise sparkasse.de („Heutzutage gibt es sie nicht mehr oft“) oder vr.de („werden [...] nicht mehr häufig genutzt“) bereits auf ihre Antiquiertheit hinweisen. Für manche Zwecke - etwa bei Spenden oder in der Versicherungsbranche - werden sie demnach noch genutzt. Einen normalen Laden in Deutschland zu finden, der 2023 noch einen Scheck annimmt, dürfte hingegen Glückssache sein. 2021 wollte bei gutefrage.net ein User wissen, ob man im Supermarkt eigentlich noch per Scheck zahlen könne. Daraufhin unkte ein anderer: „Ich glaube kaum, dass du eine Kassiererin antriffst, die schon mal einen Scheck gesehen hat.“ Auf der Liste der in den Filialen möglichen Zahlungsarten bei lidl.de taucht der Scheck beispielsweise nicht auf. Ein Edeka-Kunde aus Baden-Württemberg entdeckte kürzlich eine Filiale, die wie aus der Zeit gefallen schien - die Fotos sind beeindruckend. (lin)