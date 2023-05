Diese Schiffe kommen zum Hamburger Hafengeburtstag 2023 – das kleinste ist fünf Meter kurz

Von: Sebastian Peters

Teilen

Insgesamt 120 Schiffe sind am Hamburger Hafengeburtstag 2023 mit dabei. Das größte wird 333 Meter lang sein. Das kleinste knappe fünf Meter kurz. Die Übersicht.

Hamburg – Der Hafengeburtstag in Hamburg ist eines der größten und bekanntesten Hafenfeste der Welt. Jedes Jahr zieht dieses spektakuläre Ereignis mehr als eine Million Besucher und etwa 300 Schiffe aus aller Welt an. In diesem Jahr ist das Event für den 5. bis 7. Mai geplant, die große Einlauf-Schiffsparade ist für Freitag von 15 bis 16 Uhr angekündigt, die Auslauf-Parade am für Sonntag von 16:30 bis 17:30 Uhr.

„Der Hafengeburtstag ist für uns ein besonderes Fest. Der Hafen ist für uns das Tor zur Welt“, so Senatorin Dr. Melanie Leonhard auf der Pressekonferenz zum Hafengeburtstag 2023. Dabei muss man bei der Anreise darauf achten, dass die Parkplätze nur begrenzt zur Verfügung stehen. Es gibt aber einen cleveren Anreisetipp für Autofahrer, um das Fahrzeug vielleicht sorgenfrei abstellen zu können.

Welche Schiffe werden am Hamburger Hafengeburtstag 2023 teilnehmen? Insgesamt werden 120 Schiffe zum 834. Hamburger Hafengeburtstag erwartet. Das größte wird dabei 333 Meter lang sein. Das kleinste wiederum nur fünf Meter. Eine genaue Auflistung aller Schiffe und ob diese bei der Ein- oder Auslaufparade teilnehmen, können Sie auf der offiziellen Schiffsliste nachsehen.

Klein und groß – diese Schiffe sind am Hamburger Hafengeburtstag in Hamburg zu Gast

In diesem Jahr wird das Fest erneut die maritime Tradition der Hansestadt feiern und die Elbe in eine beeindruckende Kulisse verwandeln. Nach Corona finden die Feierlichkeiten nun endlich wieder im gewohnten Zeitraum statt – vergangenes Jahr wurde der Hafengeburtstag ungewöhnlich spät gefeiert.

Insgesamt 120 Schiffe werden den Hamburger Hafen am ersten Maiwochenende zu einer besonderen Kulisse machen. So auch Dr. Melanie Leohard: „Die Hafenatmosphäre macht es zu etwas besonders.“ Dazu wird auch das Feuerwerk am Samstag beitragen.

Der Hafen erwartet zu seinem Geburtstag rund 120 Schiffe als Gäste. (Archivfoto) © Axel Heimken/dpa

Der größte Pott: Kreuzfahrtschiff MSC Preziosa misst 333 Meter

Das größte am Hafengeburtsgag anwesende Schiff wird das 333 Meter lange Kreuzfahrtschiff MSC Preziosa sein. Zwar nimmt der Kreuzfahrer nicht an der Ein- oder Auslaufparade teil, wird aber dennoch am Cruise Center Steinwerder liegen und somit den Hamburger Hafen ausfüllen.

Als kleinstes Schiff wird der Lotsenversetzer „Kapitän Hilgendorf“ im Museumshafen Oevelgönne zu bewundern sein. Zwar wird das fünf Meter kurze Schiff auch nicht bei der Ein- oder Auslaufparade teilnehmen, dennoch ist auch dieses Schiff Teil des Hafengeburtstags.